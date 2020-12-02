Пентагон начнёт распространение вакцин от COVID-19 через 1-3 недели

Министерство обороны США в ближайшие недели начнёт распространять вакцины от коронавируса среди населения страны. Об этом на видеоконференции Института Брукингса заявил председатель Комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли.

По словам генерала, Пентагон, отвечающий за распределение препаратов от COVID-19, запустит распространение вакцин через 1-3 недели.

Милли отметил, что оборонное ведомство не может защищать граждан, если «все больны».

По данным ВОЗ, США занимает первое место в мире по уровню заражения коронавирусом и смертности от инфекции. В стране зарегистрировано около 13,4 млн случаев заболевания, более 266 тысяч человек скончались.

Американские власти направили 12 млрд долларов на разработки вакцин от COVID-19. Так, средства получили компании Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Merck и Pfizer.

