Названа цена российской COVID-вакцины для других стран

Стоимость вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства будет в одном ценовом диапазоне для всех зарубежных стран. Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Цена одной дозы будет меньше 10 долларов США. Препарат на экспорт станет доступным с начала 2021 года. По информации Дмитриева, уже свыше 40 государств выразили заинтересованность в отечественной вакцине. Объём заказ на сегодня превышает 1,2 миллиарда доз, отмечает NEWS.RU.

Вакцина «Спутник V» разработана Научно-исследовательским центром имени Гамалеи и была первой зарегистрирована в августе. Второй препарат — «ЭпиВакКорона» — дело рук специалистов центра «Вектор». Эта субстанция зарегистрирована в октябре. Сейчас обе вакцины проходят период пострегистрационных исследований.

Вакцинация для россиян будет бесплатной и исключительно на добровольной основе. Кроме того, в Минздраве не исключают вероятность регистрации в России зарубежных COVID-вакцин.

