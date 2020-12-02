Как на иголках: вакцинация стартует на следующей неделе в России
Станет ли вакцинация от коронавируса по-настоящему массовой, если останется добровольной?
Президент РФ Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе. В стране произведено уже порядка двух миллионов доз вакцины «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, сообщил он.
«Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», - отметил глава государства.
По его словам, первыми будут привиты врачи и учителя как представители групп риска. К таковым Минздрав также относит сотрудников служб жизнеобеспечения, пожилых людей и тех, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, гипертонией. Как заявлял министр здравоохранения, в 2021 году число привитых от коронавируса сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек. Сегодня, представляя российскую вакцину в Генассамблее ООН, Михаил Мурашко заявил, что «Спутником» уже привиты более 100 тысяч россиян.
Неоднократно сообщалось, что для россиян вакцинация будет бесплатной.
В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: уже упоминавшийся «Спутник V», а также «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» при Роспотребнадзоре. Оба препарата до сих пор проходят третью фазу испытаний на добровольцах, названную «пострегистрационной». Утверждается, что «Спутник V» показал 95-процентную эффективность.
Не «массовой», но «масштабной» (в определениях президента) вакцинация от COVID-19 может остаться как минимум по двум причинам. Во-первых, необходимость производства огромных объемов вакцины в максимально сжатые сроки. Проблемы, связанные с отсутствием определенного оборудования для разворачивания массового производства вакцины, признавал и Путин, выступая в конце октября на инвестиционном форуме «Россия зовет!»
А во-вторых, отсутствием желания вакцинироваться от коронавируса у большей части населения страны. По опросам, лишь каждый четвертый готов сделать прививку от COVID-19.
И если первая из названных причин может быть устранена мобилизацией сил и средств в соответствующей отрасли, то вторая – лишь путем принуждения, как в случае с ношением масок. Как раз сегодня Верховный суд России разъяснил, что предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты, если региональными властями установлены требования обязательного использования СИЗ, в том числе масок и перчаток, при посещении объектов торговли.
Представители российской власти неоднократно указывали, что проводить вакцинацию от COVID-19 будут в добровольном порядке. Надежда на то, что, кроме маски, на кассе вскоре не потребуют справку о вакцинации, пока остается.
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