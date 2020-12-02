Как на иголках: вакцинация стартует на следующей неделе в России

Президент РФ Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе. В стране произведено уже порядка двух миллионов доз вакцины «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, сообщил он.

«Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», - отметил глава государства.

По его словам, первыми будут привиты врачи и учителя как представители групп риска. К таковым Минздрав также относит сотрудников служб жизнеобеспечения, пожилых людей и тех, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, гипертонией. Как заявлял министр здравоохранения, в 2021 году число привитых от коронавируса сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек. Сегодня, представляя российскую вакцину в Генассамблее ООН, Михаил Мурашко заявил, что «Спутником» уже привиты более 100 тысяч россиян.

Неоднократно сообщалось, что для россиян вакцинация будет бесплатной.

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: уже упоминавшийся «Спутник V», а также «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» при Роспотребнадзоре. Оба препарата до сих пор проходят третью фазу испытаний на добровольцах, названную «пострегистрационной». Утверждается, что «Спутник V» показал 95-процентную эффективность.

Не «массовой», но «масштабной» (в определениях президента) вакцинация от COVID-19 может остаться как минимум по двум причинам. Во-первых, необходимость производства огромных объемов вакцины в максимально сжатые сроки. Проблемы, связанные с отсутствием определенного оборудования для разворачивания массового производства вакцины, признавал и Путин, выступая в конце октября на инвестиционном форуме «Россия зовет!»

А во-вторых, отсутствием желания вакцинироваться от коронавируса у большей части населения страны. По опросам, лишь каждый четвертый готов сделать прививку от COVID-19.

И если первая из названных причин может быть устранена мобилизацией сил и средств в соответствующей отрасли, то вторая – лишь путем принуждения, как в случае с ношением масок. Как раз сегодня Верховный суд России разъяснил, что предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты, если региональными властями установлены требования обязательного использования СИЗ, в том числе масок и перчаток, при посещении объектов торговли.

Представители российской власти неоднократно указывали, что проводить вакцинацию от COVID-19 будут в добровольном порядке. Надежда на то, что, кроме маски, на кассе вскоре не потребуют справку о вакцинации, пока остается.

