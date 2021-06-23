Очередь на укол. В России подскочило число желающих вакцинироваться

«Это возможно в частности потому, что у нас очень мало вакцинированных. В этих условиях, большое количество вариантов вируса может возникать при инфекции невакцинированных людей. Различные варианты могут затем пытаться заражать вакцинированных, скажем так, оттачивать свое мастерство. Некоторым из них удастся это сделать, при этом возникнут новые варианты, более успешно обходящие иммунитет. А потом они обратно будут переходить на невакцинированных людей. Будет такой пинг-понг, циркулярный процесс, в результате которого отберутся новые, более приспособленные формы вируса. Если бы у нас все люди были вакцинированы, то процесс бы прекратился в самом зародыше. Потому что вакцина ингибирует, то есть задерживает развитие любого варианта, уменьшает количество вирусного потомство, а, значит, и количество вариантов вируса, которые могут "попытать свое счастье" на окружающих их людях», - объяснил Северинов.

А в Центре Гамалеи раскрыли масштаб вакцинации, который помог бы остановить распространение коронавируса в России. Для этого нужно привить минимум половины населения страны. Об этом на пресс-конференции НСН заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Гамалеи Владимир Гущин.

«Когда массовая вакцинация охватывает 50% населения, речь о пандемии идти уже не будет. Приблизительно около 20 миллионов человек по стране у нас получило прививку. Это хорошая цифра, но она далека от той, при которой мы ощутим эффект: это 70 миллионов человек и выше. Идеально, если вакцинируются все 100%», - отметил собеседник НСН.