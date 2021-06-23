Очередь на укол. В России подскочило число желающих вакцинироваться
Пока не понятно - это сознательность граждан или необходимость из-за COVID-ограничений.
У россиян узнали их мнение насчет обязательной вакцинации от COVID. По данным ВЦИОМа, которые приводит РБК, почти треть граждан России – 30% - отрицательно отнеслись к ограничениям, которые власти Москвы и Подмосковья ввели для ряда работающих граждан. 49% поддержали решение властей обязать предприятия сферы услуг, ЖКХ, энергетики, культуры, развлекательной индустрии вакцинировать своих сотрудников. Ранее опрос, который проводил портал HeadHunter, показал совершенно другие цифры: по его данным, обязательную вакцинацию однозначно одобрили лишь 21% респондентов. Против такого решения выступил 41% россиян.
Тем временем, COVID-ограничения в столице становятся все строже. С 22 июня введен вход в рестораны и кафе по специальному QR-коду. Как рассказал журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, получить его смогут лишь те, у кого есть прививка или свидетельство о том, что человек переболел в течение последних шести месяцев. Также для посещения заведений общепита можно сделать ПЦР. Уже высказано мнение, что такое решение может привести к краху ресторанного бизнеса. Об этом уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Совершенно неожиданно! Для меня это вообще непонятно, на фоне толп людей в метро и на пляжах. Это решение равносильно закрытию. Рестораны в этом режиме работать не смогут, при 14% привитых. Кто пойдет в рестораны? Никого не будет. Придется закрывать рестораны и выгонять сотрудников, я не понимаю, что с этим делать. Я сейчас составляю заявление, что это невозможно для отрасли, что в таком режиме отрасль работать не сможет», - заявил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве.
То ли вводимые ограничения, то ли стремительно растущее в последние дни число заболевших COVID-19 в России (например, 19 июня за сутки это количество приросло 17 906 новыми случаями, что стало рекордом с 31 января, сообщает оперштаб) привели к растущему желанию граждан прививаться. «Коммерсантъ» сообщает, что в пунктах вакцинации, открытых в торговых центрах Москвы, уже наблюдаются очереди. По словам сотрудницы одного из таких кабинетов, за день здесь успевают привить около 200 человек. В минувшие выходные очереди в пунктах вакцинации впервые образовались в Уфе, сообщает минздрав республики. В понедельник 21 июня ведомством зафиксирован рост на 28% по сравнению с минувшей пятницей. Об увеличении числа прививок также сообщали власти Удмуртии, Ставропольского, Алтайского края, Иркутской области, Санкт-Петербурга.
Вакцинация будет эффективна и против нового штамма коронавируса, заявила руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко. По ее словам, существующие вакцины работают и в случае с индийским штаммом, так как вызывают «интенсивный и качественный иммунный ответ против всех штаммов коронавируса». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 89% случаев заражения COVID-19 в столице относятся к индийскому штамму «Дельта».
Мнение Ткаченко разделяет молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он призвал от индийского штамма «вакцинироваться тем, что есть». По его мнению, без вакцинации вирус может мутировать, что может привести к появлению особого «российского» штамма COVID.
«Это возможно в частности потому, что у нас очень мало вакцинированных. В этих условиях, большое количество вариантов вируса может возникать при инфекции невакцинированных людей. Различные варианты могут затем пытаться заражать вакцинированных, скажем так, оттачивать свое мастерство. Некоторым из них удастся это сделать, при этом возникнут новые варианты, более успешно обходящие иммунитет. А потом они обратно будут переходить на невакцинированных людей. Будет такой пинг-понг, циркулярный процесс, в результате которого отберутся новые, более приспособленные формы вируса. Если бы у нас все люди были вакцинированы, то процесс бы прекратился в самом зародыше. Потому что вакцина ингибирует, то есть задерживает развитие любого варианта, уменьшает количество вирусного потомство, а, значит, и количество вариантов вируса, которые могут "попытать свое счастье" на окружающих их людях», - объяснил Северинов.
А в Центре Гамалеи раскрыли масштаб вакцинации, который помог бы остановить распространение коронавируса в России. Для этого нужно привить минимум половины населения страны. Об этом на пресс-конференции НСН заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Гамалеи Владимир Гущин.
«Когда массовая вакцинация охватывает 50% населения, речь о пандемии идти уже не будет. Приблизительно около 20 миллионов человек по стране у нас получило прививку. Это хорошая цифра, но она далека от той, при которой мы ощутим эффект: это 70 миллионов человек и выше. Идеально, если вакцинируются все 100%», - отметил собеседник НСН.
Помимо Москвы и Подмосковья об обязательной вакцинации для ряда граждан объявили в Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, а также в Ленинградской, Тверской, Тульской, Кемеровской, Сахалинской, Нижегородской и Мурманской области, сообщает URA.RU.
В Кремле поддержали решение отдельных регионов ввести обязательную вакцинацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил на встрече с журналистами, что эти меры являются чрезвычайными, но абсолютно оправданными в ситуации, которая складывается в ряде регионов.
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