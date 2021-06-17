Песков поддержал решение отдельных регионов ввести обязательную вакцинацию
Решение некоторых регионов о введении обязательной вакцинации для некоторых групп граждан является правильным в сложившейся ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что также считает правильной рекомендацию Совета ректоров вузов Москвы и Московской области о допуске на занятия студентов, которые прошли вакцинацию.
По его словам, эти меры являются чрезвычайными, но абсолютно оправданными в ситуации, которая складывается в ряде регионов.
Ранее Совет ректоров Москвы и области предложил пускать на очные занятия в следующем году только вакцинированных от коронавируса студентов. Предполагается, что студенты и сотрудники вузов пройдут консультации с медработниками. В совете отметили, что право на образование может ограничиваться, если речь идет о здоровье и интересах других лиц.
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