Песков поддержал решение отдельных регионов ввести обязательную вакцинацию

По его словам, эти меры являются чрезвычайными, но абсолютно оправданными в ситуации, которая складывается в ряде регионов.

Ранее Совет ректоров Москвы и области предложил пускать на очные занятия в следующем году только вакцинированных от коронавируса студентов. Предполагается, что студенты и сотрудники вузов пройдут консультации с медработниками. В совете отметили, что право на образование может ограничиваться, если речь идет о здоровье и интересах других лиц.

