Песков поддержал решение отдельных регионов ввести обязательную вакцинацию

Решение некоторых регионов о введении обязательной вакцинации для некоторых групп граждан является правильным в сложившейся ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что также считает правильной рекомендацию Совета ректоров вузов Москвы и Московской области о допуске на занятия студентов, которые прошли вакцинацию.

Осознанная необходимость? Вакцинация от COVID-19 стала обязательной в четырех регионах

По его словам, эти меры являются чрезвычайными, но абсолютно оправданными в ситуации, которая складывается в ряде регионов.

Ранее Совет ректоров Москвы и области предложил пускать на очные занятия в следующем году только вакцинированных от коронавируса студентов. Предполагается, что студенты и сотрудники вузов пройдут консультации с медработниками. В совете отметили, что право на образование может ограничиваться, если речь идет о здоровье и интересах других лиц.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияДмитрий Песков
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