«Придется закрывать рестораны». Омбудсмен рестораторов Москвы пишет заявление Собянину

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные заведения общественного питания с 28 июня смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса. Кроме того, документ разрешает ресторанам, барам и кафе обслуживать граждан, которые уже переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение трёх дней.

Такой режим работы приведет к краху ресторанного бизнеса, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов:

«Совершенно неожиданно! Для меня это вообще непонятно, на фоне толп людей в метро и на пляжах. Это решение равносильно закрытию. Рестораны в этом режиме работать не смогут, при 14% привитых. Кто пойдет в рестораны? Никого не будет. Придется закрывать рестораны и выгонять сотрудников, я не понимаю, что с этим делать. Я сейчас составляю заявление, что это невозможно для отрасли, что в таком режиме отрасль работать не сможет», - заявил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве.