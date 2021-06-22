«Придется закрывать рестораны». Омбудсмен рестораторов Москвы пишет заявление Собянину
Режим работы в формате Covid-free приведет к краху ресторанного бизнеса столицы, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные заведения общественного питания с 28 июня смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса. Кроме того, документ разрешает ресторанам, барам и кафе обслуживать граждан, которые уже переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение трёх дней.
Такой режим работы приведет к краху ресторанного бизнеса, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов:
«Совершенно неожиданно! Для меня это вообще непонятно, на фоне толп людей в метро и на пляжах. Это решение равносильно закрытию. Рестораны в этом режиме работать не смогут, при 14% привитых. Кто пойдет в рестораны? Никого не будет. Придется закрывать рестораны и выгонять сотрудников, я не понимаю, что с этим делать. Я сейчас составляю заявление, что это невозможно для отрасли, что в таком режиме отрасль работать не сможет», - заявил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве.
По словам Сергея Миронова, никаких официальных объяснений от властей представителям отрасли не поступало.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что непривитые от коронавируса и не имеющие антител граждане «так или иначе попадут в менее выгодное положение», по сравнению со сделавшими укол или переболевшими.
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