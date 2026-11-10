В Иране опровергли сообщения о подготовке встречи с вице-президентом США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг данные о якобы готовящейся встрече секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Мохсена Резаи и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает агентство IRNA.
Ранее глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын рассказал о планах Катара организовать переговоры Резаи с Вэнсом на следующей неделе.
«Подобного рода инсинуации и вбросы абсолютно безосновательны», - заявил Аракчи.
Министр подчеркнул, что планов по проведению подобной встречи нет.
На минувшей неделе Мохсен Резаи встретился с президентом России Владимиром Путиным, политики обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
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