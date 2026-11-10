В Смоленской области при отражении атаки ВСУ пострадал мужчина
Один человек пострадал после атаки украинских беспилотников на Смоленскую область. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в мессенджере «Макс».
По его словам, прошедшей ночью над областью сбили 43 БПЛА.
«В Смоленске в результате отражения атаки пострадал мужчина. Он госпитализирован», - указал губернатор.
Состояние мужчины удовлетворительное, пишет RT.
Кроме того, Анохин отметил, что из-за падения обломков БПЛА в Дорогобужском муниципальном округе были повреждены гаражный кооператив и несколько автомобилей.
Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России за ночь уничтожили 155 украинских беспилотников.
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