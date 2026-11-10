В Смоленской области при отражении атаки ВСУ пострадал мужчина

Один человек пострадал после атаки украинских беспилотников на Смоленскую область. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в мессенджере «Макс».

По его словам, прошедшей ночью над областью сбили 43 БПЛА.

«В Смоленске в результате отражения атаки пострадал мужчина. Он госпитализирован», - указал губернатор.

Состояние мужчины удовлетворительное, пишет RT.

Кроме того, Анохин отметил, что из-за падения обломков БПЛА в Дорогобужском муниципальном округе были повреждены гаражный кооператив и несколько автомобилей.

Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России за ночь уничтожили 155 украинских беспилотников.

