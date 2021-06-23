Врач доказала, что вакцина работает в случае с новым штаммом коронавируса

Индийская разновидность COVID-19 гораздо легче и быстрее проникает в клетки человека и умеет «маскироваться», сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя департамента по развитию медицины BestDoctor Юлию Ткаченко.

Хитрый «мутант». Почему индийский штамм COVID оказался устойчив к антителам

По ее словам, новым штаммом рискуют заразиться те, кто уже болел «старыми» версиями COVID-19. При этом врач отметила, что существующие вакцины работают и в случае с индийским штаммом, так как вызывают «интенсивный и качественный иммунный ответ против всех штаммов коронавируса».

Ткаченко заявила, что сформировалось ложное представление о том, что иммунитет человека бессилен перед индийским штаммом.

Как сообщалось, новая разновидность вируса отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки легких. По мнению специалистов, штамм «дельта плюс» может быть устойчив к действию вакцин или антител.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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