Эксперт посоветовала линейным специалистам указывать желаемую зарплату в резюме

Ожидаемая оплата труда должна укладываться в вилку, соответствующую доходу специалистов со схожим опытом. Добавлять большой процент для торга не стоит, так можно отсеять предложения, которые могли бы подойти кандидату. По словам Бобковой, лучше обозначить уровень заплаты и обсудить детали уже на переговорах.

«Возможно, получится за счет своего опыта обосновать повышение первоначальной суммы оффера. Увеличить стартовую сумму могут и навыки, которые вы проявите уже на собеседовании: инициативность, коммуникабельность, умение открыто и понятно рассказывать о себе и своей работе», — подчеркнула эксперт.

Бобкова указала, что слишком низкие зарплатные ожидания в резюме вызывают вопросы. Скромная сумма при большом стаже, опыте и заметных проектах заставит рекрутера насторожиться.

При этом для вакансий топ-менеджеров эксперт предложила оставить зарплатные ожидания за рамками резюме. Часто значительную часть дохода руководителя составляет премия, с учетом выполнения KPI такой сотрудник может получать в полтора-два раза больше, чем предусматривает оклад.

Ранее директор по продукту «КвантИнсайт» Карина Остроносова заявила, что для того, чтобы добиться повышения зарплаты, сначала нужно понять свою рыночную стоимость и внутреннюю ценность для компании.

