На Филиппинах разбился частный самолет с шестью иностранцами
10 ноября 202612:06
Юлия Савченко
Частный самолет с иностранными гражданами разбился на юго-востоке Филиппин. Об этом сообщила газета Inquirer.
По данным местных властей, воздушное судно потерпело крушение в провинции Южный Давао.
«Катастрофа произошла около 8:00 по местному времени (03:00 мск)», — отмечается в сообщении.
На борту находились шесть иностранцев. Судьба пассажиров и экипажа неизвестна.
Ранее в американском штате Флорида разбился бизнес-джет, в результате погибли мультимиллионер Адам Робинсон, его жена и двое детей.
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