На Филиппинах разбился частный самолет с шестью иностранцами

Частный самолет с иностранными гражданами разбился на юго-востоке Филиппин. Об этом сообщила газета Inquirer.

По данным местных властей, воздушное судно потерпело крушение в провинции Южный Давао.

«Катастрофа произошла около 8:00 по местному времени (03:00 мск)», — отмечается в сообщении.

На борту находились шесть иностранцев. Судьба пассажиров и экипажа неизвестна.

Ранее в американском штате Флорида разбился бизнес-джет, в результате погибли мультимиллионер Адам Робинсон, его жена и двое детей.

