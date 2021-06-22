Власти Москвы разъяснили порядок применения QR-кодов в заведениях общепита

Рестораны и кафе Москвы с 28 июня станут доступны для посещения лишь тем гражданам, которые переболели COVID-19 в последние шесть месяцев, вакцинировались или сдали ПЦР-тест. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Со следующей недели система иммунного сертификата или QR-кода будет внедряться расширенно — во всех ресторанах Москвы. Посещать эти заведения смогут только те, кто переболел в последние шесть месяцев, либо те, у кого есть прививка и есть QR-код на госуслугах, также можно сделать ПЦР», — рассказал Немерюк.

Также глава департамента торговли и услуг разъяснил порядок посещения заведений общепита детьми до 18 лет: эта категория москвичей может сдать ПЦР-тест, который будет действителен в течение 72 часов.

Кроме того, Немерюк отметил, что на этой неделе иностранные граждане получат возможность пройти вакцинацию в Москве и впоследствии смогут посещать рестораны. При этом иностранцам, прибывшим в Россию на несколько дней, будет достаточно ПЦР-теста.

Немерюк добавил, что переболевшие коронавирусом москвичи, которые не обращались к медикам, для посещения ресторанов должны будут сдать ПЦР-тест или пройти вакцинацию.

Как отметил руководитель Депторга, более 180 столичных рестораторов готовы к работе в режиме COVID-free. Немерюк подчеркнул, что власти быстро отреагировали на предложение создать заведения, свободные от коронавируса.

«И уже с четверга был объявлен эксперимент, который продлится до конца этой недели. В настоящее время подано уже более 180 заявок. Кто-то уже начал работать, кто-то ещё внедряет эту систему», — отметил Немерюк.

По словам главы столичного Депторга, москвичи с медотводом от прививок смогут посещать кафе и рестораны только при наличии ПЦР-теста. Вместе с тем, гражданам с сертификатом о вакцинации разрешено находиться в заведениях общепита без соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

