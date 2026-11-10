Ozon снизил льготный тариф для целой группы продавцов, зафиксировав его на уровне 27%, а также отменил плату за обработку смешанных поставок в рамках поддержки селлеров после атак на слады. Об этом в пресс-центре НСН рассказала директор по развитию бизнеса Ozon Яна Головлева.

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«Продавцы категории fashion больше других пострадали от атак на склады, и они больше других зависят от стоков. Мы продолжаем развивать такие меры поддержки, которые позволяют продавцам оптимизировать операционные издержки. Мы снизили тариф для целой группы продавцов, которые у нас соответствуют условиям программы. Льготный тариф на уровне 27% мы зафиксировали для них до конца марта 2027 года. Также у нас действует бесплатное размещение в течение года после поставки. То есть в течение года после размещения продавцы ничего не платят за хранение товара на наших складах. Мы также отменили плату за обработку смешанных поставок, когда в одном грузоместе можно поставлять сразу разные модели и размеры: продавцы нас об этом давно просили. Кроме того, у нас действует бесплатная перевозка товара в наши логистические центры, которые находятся в Сибири и в Казахстане», — рассказала она.

Ранее директор по развитию бренда O’SHADE Дарья Желтова рассказала в пресс-центре НСН, что после потери товара на сгоревших складах Wildberries, бренд получил кредитные каникулы от RWB-Банка, однако выплат за утраченный товар не случилось.

