Трамп заявил, что украинский конфликт касается его лично
10 ноября 202610:38
Юлия Савченко
Конфликт на Украине лично затрагивает президента США Дональда Трампа. Об этом заявил сам глава Белого дома, передает РИА Новости.
По словам политика, Вашингтон пытается добиться урегулирования.
«Этот конфликт не влияет на нас как страну, но касается меня лично», — подчеркнул Трамп.
Ранее американский президент отверг утверждение журналиста о том, что Россия не стремится к урегулированию кризиса вокруг Украины.
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