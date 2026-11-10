Трамп заявил, что украинский конфликт касается его лично

Конфликт на Украине лично затрагивает президента США Дональда Трампа. Об этом заявил сам глава Белого дома, передает РИА Новости.

В МИД РФ указали на важность устранения первопричин конфликта на Украине

По словам политика, Вашингтон пытается добиться урегулирования.

«Этот конфликт не влияет на нас как страну, но касается меня лично», — подчеркнул Трамп.

Ранее американский президент отверг утверждение журналиста о том, что Россия не стремится к урегулированию кризиса вокруг Украины.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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