Трамп заявил, что украинский конфликт касается его лично

По словам политика, Вашингтон пытается добиться урегулирования.

«Этот конфликт не влияет на нас как страну, но касается меня лично», — подчеркнул Трамп.

Ранее американский президент отверг утверждение журналиста о том, что Россия не стремится к урегулированию кризиса вокруг Украины.

