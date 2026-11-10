Лавров рассказал, что будут обсуждать участники переговоров в Абу-Даби

Глава МИД указал на накопленный большой опыт, который может пригодиться на встрече в Абу-Даби. По словам Лаврова, на переговорах по предложению американской стороны, согласованным с Москвой, обсудят «вопросы обеспечения коллективной безопасности в этом регионе под гарантии, которые вступят в силу после достижения полноценного всеобъемлющего урегулирования».

Переговоры в Абу-Даби с участием России, Украины и США пройдут 10-11 ноября, пишет «Радиоточка НСН». Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

