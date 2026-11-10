При этом Желтова отметила, что экстренная ситуация простимулировала бренд запустить новую модель продаж.

«Что касается взаимодействия с площадкой Wildberries, то никто не мог влиять на происходящие события, для всех это была ужасающая неожиданность. Взаимодействие с площадкой не прекращалось, мы могли круглосуточно решать в рабочем порядке абсолютно любые вопросы. Мы вынуждены были перенастроить логистику, запустили новую для нас модель продаж по FBS. У нас возросли расходы на хранение и логистику, особенно в дальние регионы. Что касается Wildbrerries, то площадка остаётся для нас мощным каналом продаж, с помощью которого мы, в том числе, развиваем бренд», — рассказала она.

Ранее руководитель направления по антимонопольной и регуляторной политике RWB Анна Арутюнян рассказала в пресс-центре НСН, что, нсмотря на экстренную ситуацию на складах Wildberries после атак, компания довольно быстро приняла все необходимые меры, в частности, перестроила логистику и оформила выплаты продавцам.

