«Живы благодаря китайцам»: Как O’SHADE пережил потерю товара на складах WB
Дарья Желтова рассказала НСН, что бренд смог остаться наплаву благодаря товарной помощи от китайских партнеров, за которую компания еще не расплатилась.
После потери товара на сгоревших складах Wildberries бренд получил кредитные каникулы от RWB-Банка, однако выплат за утраченный товар так и не случилось. Об этом в пресс-центре НСН рассказала директор по развитию бренда O’SHADE Дарья Желтова.
«Если говорить о товарных потерях, то мы крупный селлер и пострадали сильнее других на Wildberries. Но последствия – это не только про потерю товара. Это про необходимость мгновенно перестраивать систему работы. Был прекрасный, чётко выстроенный процесс, который в один момент оказался нерабочим. Неимоверными усилиями мы старались одновременно резко сократить операционные расходы и найти новые площади для хранения товара, потому что поставки не прекращались. Мы получили кредитные каникулы от RWB-Банка, получили налоговые каникулы, но не получили денежные компенсации за сгоревшие товары. Могу сказать, что сейчас мы живы во многом благодаря помощи китайских партнёров. Они оказали нам товарную помощь, за которую мы ещё не расплатились», — рассказала она.
При этом Желтова отметила, что экстренная ситуация простимулировала бренд запустить новую модель продаж.
«Что касается взаимодействия с площадкой Wildberries, то никто не мог влиять на происходящие события, для всех это была ужасающая неожиданность. Взаимодействие с площадкой не прекращалось, мы могли круглосуточно решать в рабочем порядке абсолютно любые вопросы. Мы вынуждены были перенастроить логистику, запустили новую для нас модель продаж по FBS. У нас возросли расходы на хранение и логистику, особенно в дальние регионы. Что касается Wildbrerries, то площадка остаётся для нас мощным каналом продаж, с помощью которого мы, в том числе, развиваем бренд», — рассказала она.
Ранее руководитель направления по антимонопольной и регуляторной политике RWB Анна Арутюнян рассказала в пресс-центре НСН, что, нсмотря на экстренную ситуацию на складах Wildberries после атак, компания довольно быстро приняла все необходимые меры, в частности, перестроила логистику и оформила выплаты продавцам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: В Абу-Даби обсуждают отношения России и НАТО
- «Не городить огород»: В Госдуме отказались продлевать майские праздники за счет новогодних
- Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей из-за неудаления контента
- Грушко: США будут консультироваться с ЕС по переговорам в Абу-Даби
- В Ozon отреагировали на мем: «Это не Wildberries, пролетайте!»
- На Ozon и Wildberries рассказали о борьбе с подменой товаров
- ВС России взяли под контроль Никольское в Сумской области
- На Филиппинах разбился частный самолет с шестью иностранцами
- Продюсер Морозов рассказал, сколько может зарабатывать Михаил Ефремов
- В Ozon раскрыли, какие продавцы сильнее всего пострадали из-за ударов по складам