Хитрый «мутант». Почему индийский штамм COVID оказался устойчив к антителам

Между тем, стали известны новые симптомы заражения индийским штаммом. Инфекционист Абдул Гафур рассказал изданию Express, что одним из признаков является диарея. При «уханьском» варианте коронавируса такой симптом встречался гораздо реже. Также, по его словам, при «Дельте» чаще возникают тромбы, которые могут привести к гангрене. Кроме того, у больных нарушается слух, происходят тяжелые расстройства желудка. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, перечисляя симптомы «Дельты», назвала насморк, боль в горле и головную боль. По ее словам, от легкой до тяжелой или средней тяжести формы заболевания проходит всего 3-5 дней.

«Дельту» уже обнаружили в 92 странах мира. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что вирус «продемонстрировал повышенную передаваемость».

Существующие вакцины могут быть менее эффективны против новых штаммов COVID и, в частности, индийского, считают некоторые специалисты. Молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил это предположение.

«Новые варианты вируса более заразные, потому что быстрее взаимодействуют с клетками человека, быстрее нас заражают. Процесс заражения связан с тем, что вирусные частицы взаимодействуют, физически связываются с клетками человека. У мутантов изменен S-белок. Если S-белок изменился, как, например, в британском, южноафриканском, бразильском или индийском варианте, то антитела, полученные на S-белок исходного варианта, естественно будут хуже узнавать мутантный вирус. Антитела, которые получены в ходе вакцинации имеющимися сейчас вакцинами, раза в два менее эффективно нейтрализуют новые варианты вируса, нежели исходный уханьский», - отметил Северинов.

Но это, по его словам, не означает, что вакцины не работают. В создании нового препарата нет никакого смысла, считает он.

«Придумывать ничего не нужно. Проблема будет в том, что с точки зрения медицинских регуляторов эта вакцина будет новым препаратом, который нужно будет сертифицировать, проводить технические исследования, поэтому на это никто не пойдет. Смысла в этом сейчас нет. Достаточно просто вакцинироваться тем, что есть», - отметил собеседник НСН.

Врачи всё равно призывают прививаться от коронавируса, настаивая, что вакцина позволит перенести новый штамм легче.

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину Спутник V Владимир Гущин на пресс-конференции в НСН заявил, что растягивать программу вакцинации нельзя.