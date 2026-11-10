Продюсер Морозов рассказал, сколько может зарабатывать Михаил Ефремов

Собеседник издания указал, что до смертельного ДТП и тюремного срока артист получал 15 тысяч евро «по смете за каждый выход».

«Плюс съемки и так далее. Поэтому пятнадцать миллионов — это не так много, это примерно сто восемьдесят тысяч евро. Ну, это ведь копейки», — заявил Морозов.

По словам продюсера, актер всегда участвовал одновременно в двух-пяти спектаклях, и сегодня Ефремов должен зарабатывать в районе 180 тысяч евро.

«Это его среднестатистический заработок при правильно выстроенных взаимоотношениях с агентом. Вы не забываете, что Миша сам ничего не подписывает. У Миши есть агент, есть юристы. И при правильной работе команды он должен, по моей оценке, получать сто восемьдесят тысяч евро», — считает Морозов.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Михаил Ефремов может зарабатывать не менее четверти миллиона рублей за один съемочный день.

