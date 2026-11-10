Продюсер Морозов рассказал, сколько может зарабатывать Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов должен зарабатывать около 15 млн рублей в месяц. Об этом заявил продюсер Евгений Морозов в интервью aif.ru.
Собеседник издания указал, что до смертельного ДТП и тюремного срока артист получал 15 тысяч евро «по смете за каждый выход».
«Плюс съемки и так далее. Поэтому пятнадцать миллионов — это не так много, это примерно сто восемьдесят тысяч евро. Ну, это ведь копейки», — заявил Морозов.
По словам продюсера, актер всегда участвовал одновременно в двух-пяти спектаклях, и сегодня Ефремов должен зарабатывать в районе 180 тысяч евро.
«Это его среднестатистический заработок при правильно выстроенных взаимоотношениях с агентом. Вы не забываете, что Миша сам ничего не подписывает. У Миши есть агент, есть юристы. И при правильной работе команды он должен, по моей оценке, получать сто восемьдесят тысяч евро», — считает Морозов.
Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Михаил Ефремов может зарабатывать не менее четверти миллиона рублей за один съемочный день.
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