В Москве зафиксировано максимальное число новых случаев COVID-19
Максимум новых зараженных коронавирусной инфекцией зафиксировано за минувшие сутки в Москве – 9056 случаев. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее наибольшее число новых случаев инфекции было отмечено 24 декабря прошлого года - 8203.
На втором месте, согласно статистике, находится Московская область – 1254 новых случая за сутки, на третьем Санкт-Петербург – 970, пишет «Свободная пресса».
Всего в России зарегистрировано 17 262 новых заразившихся CoVID-19, что стало самым большим значением с 1 февраля (17 648). В итоге общее число заболевших достигло 5 281 309.
За сутки в стране выписаны 10 954 человека после COVID-19.
Умерли 453 пациентов, заразившихся коронавирусом. Это число было больше только 18 марта (460).
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Заразились
5,3 млн+17 262 / сут.
Умерли
128 тыс.+453 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+10 954 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru