В Центре Гамалеи раскрыли масштабы необходимой вакцинации от COVID-19

Для того чтобы остановить распространение коронавируса в России, потребуется вакцинация минимум половины населения страны, заявил на пресс-конференции НСН руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину Спутник V Владимир Гущин.

«Когда массовая вакцинация охватывает 50% населения, речь о пандемии идти уже не будет. Приблизительно около 20 миллионов человек по стране у нас получило прививку. Это хорошая цифра, но она далека от той, при которой мы ощутим эффект: это 70 миллионов человек и выше. Идеально, если вакцинируются все 100%», - отметил он.

Вместе с тем он объяснил, что многое зависит и от того, какие группы населения сделают прививку.

«С точки зрения науки, всё зависит о того, на какие группы будет нацелена вакцинация. Если мы говорим про социально активное население, то есть расчёты, показывающие, что если 40% из них получат прививку, то это даст уже ощутимый эффект. Если мы говорим про вакцинацию в том числе пожилых людей, людей из групп риска, социально менее активных, то количество людей должно быть серьёзно выше – 60-80% для того, чтобы защитить население и прекратить циркуляцию вируса в популяции. Прививка работает не в 100%случаев, поэтому нужно будет следить, в каких группах сколько людей получили необходимую защиту. Думаю, в диапазоне от 40% до 80% будут лежать цифры, к которым нам надо стремиться», - уточнил он.

Ранее Гущин на пресс-конференции НСН призвал не затягивать с вакцинацией и уложиться в несколько месяцев.

