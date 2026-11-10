В RWB рассказали, как Wildberries восстанавливался после атак на склады
Анна Арутюнян заявила НСН, что сегодня продавцы могут размещать свой товар как на складах Wildberries, так и у партнеров — это одна из мер поддержки.
Несмотря на экстренную ситуацию на складах Wildberries после атак БПЛА, компания довольно быстро приняла все необходимые меры, в частности, перестроила логистику и оформила выплаты продавцам. Об этом в пресс-центре НСН рассказала руководитель направления по антимонопольной и регуляторной политике RWB Анна Арутюнян.
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«Действительно, произошедшее было чрезвычайной и экстренной ситуацией, но надо отметить, что компания очень оперативно приняла все необходимые меры. Ключевой задачей с первого этапа произошедшего было перестроить логистику и обеспечить продавцов возможностью продолжать продавать свои товары. До сих пор мы работаем над тем, чтобы обеспечивать большую диверсификацию этой логистики, предоставляя продавцам возможности использовать разные способы доставки и хранения товаров, будь это наша инфраструктура или партнерская. Компания сделала все, чтобы поддержать продавцов: мы сделали несколько траншей поддерживающих выплат в адрес тех, кто потерял свой товар. Применялись и новые способы тарификации, скидки, так как мы меняли логистику», — рассказала она.
Ранее стало известно, что компании с более 30 точками могут открыть пункты выдачи заказов Wildberries, сообщили в маркетплейсе. Такую возможность могут предоставить магазинам, банкам, кофейням, АЗС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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