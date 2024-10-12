«Неразбериха» и помощь Интерполу: Татьяну Лазареву объявили в международный розыск

РОЗЫСК, ИНТЕРПОЛ И «НЕРАЗБЕРИХА»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвала объявление ее в международный розыск по делу об оправдании терроризма «неразберихой».

«Вот так проснешься, а тебя за ночь в международный розыск объявили. С этой неразберихой мы пока тут разберемся, а пока пойду еще посплю», - сказала актриса в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Накануне стало известно, что Лазареву объявили в международный розыск еще 3 июля. При этом, по информации РИА Новости, 10 июля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал актрису заочно по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности и в публичном оправдании терроризма либо пропаганде терроризма с использованием СМИ или интернета. За такое преступление предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до одного млн рублей или лишение свободы до семи лет.