«Неразбериха» и помощь Интерполу: Татьяну Лазареву объявили в международный розыск
10 июля в Москве Замоскворецкий районный суд заочно арестовал телеведущую.
В рамках уголовного дела по оправданию терроризма иноагента Татьяну Лазареву (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск. При этом сама телеведущая «не понимает», как это могло произойти, и обещает «помочь Интерополу» в разбирательстве. Между тем, адвокаты уверяют, что ей грозит «реальное наказание» в России.
РОЗЫСК, ИНТЕРПОЛ И «НЕРАЗБЕРИХА»
Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвала объявление ее в международный розыск по делу об оправдании терроризма «неразберихой».
«Вот так проснешься, а тебя за ночь в международный розыск объявили. С этой неразберихой мы пока тут разберемся, а пока пойду еще посплю», - сказала актриса в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.
Накануне стало известно, что Лазареву объявили в международный розыск еще 3 июля. При этом, по информации РИА Новости, 10 июля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал актрису заочно по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности и в публичном оправдании терроризма либо пропаганде терроризма с использованием СМИ или интернета. За такое преступление предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до одного млн рублей или лишение свободы до семи лет.
Адвокат Лазаревой Леонид Соловьев сообщил, что телеведущая не признает свою вину по делу об оправдании терроризма. При рассмотрении в Мосгорсуде жалобы на ее арест защита поставила вопрос об отмене постановления суда, заявив, что основания для избрания меры пресечения в отношении подзащитной нет.
«Указывает (адвокат – прим. ред.) на отсутствие сведений о предпринятых мерах по розыску Лазаревой и ее вызова для проведения следственных действий. Отмечает, что его подзащитная длительное время и непрерывно проживает за пределами РФ», - передает РИА Новости.
Сама актриса называет себя «иноагентессой». Она пообещала дать комментарии СМИ по поводу объявления ее в международный розыск. В интервью телеканалу «Настоящее время» (организация включена Минюстом в список иноагентов) она рассказала, что уже сама направила в Интерпол данные о своем местонахождении.
«Я к розыску Интерпола была готова. И, более того, мы действительно превентивно подали в Интерпол все мои данные с адресом, где я живу, чтобы сказать, что человек живет именно тут. Короче, сдали меня с потрохами. Это делается именно с целью показать, что я абсолютно не скрываюсь», - сказала Лазарева.
Между тем, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН объяснил, что Татьяну Лазареву в России ждет суд, а экстрадировать ее могут из любой страны, если не посчитают обвинения в ее адрес политизированными.
«Если она заедет, то ее арестуют и будут судить. Вероятность, что наказание будет мягче, чем обычно, есть, когда человек приходит добровольно. По контракту служить не получится, потому что она женщина. Поэтому тут кроме реального наказания никаких серьезных перспектив нет в случае ее возврата», - добавил он.
БУДНИ «ИНОАГЕНТЕССЫ»
«Иноагентесса» Лазарева неоднократно негативно высказывалась о России и о действиях российской стороны в спецоперации на Украине. Свои заявления она обычно делает либо в соцсетях и в различных «юмористических» роликах, либо в разговоре с изданиями, выступающими против РФ.
Например, поводом для заочного ареста актрисы в июле стало ее интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» (русскоязычный канал о политике и общественной деятельности, ведущий вещание из Латвии – прим. НСН) в августе 2023 года. В нем Лазарева заявила, что радуется атакам беспилотников на российские регионы.
«Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города, и... вы знаете, это ужасно, но я радуюсь», - сказала актриса тогда.
В июне 2024 года также стало известно, что Лазаревой может грозить еще одно уголовное дело. На этот раз оно связано с уклонением от исполнения предусмотренных законодательством обязанностей иноагента. В рамках этого дела телеведущей может грозить до двух лет лишения свободы.
После начала специальной военной операции Татьяна Лазарева переехала в Испанию. В июле 2022 года Минюст РФ внес актрису и ее на тот момент действующего супруга телеведущего Михаила Шаца в реестр иностранных агентов. В январе 2024 года они официально расторгли брак.
В настоящий момент Лазарева занимается проектом «Ужин за смыслом». Это тематические вечера, за вход на которые посетители обязаны платить. До этого в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Лазарева рассказала, что за один такой вечер она может заработать €2-3 тысячи. Актриса также участвует в ряде «юмористических» проектов в Сети, в которых якобы в «шуточной» форме критикует российскую власть.
Ранее Татьяна Лазарева призналась, что статус иноагента мешает ей работать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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