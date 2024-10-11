Телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Телеведущую Татьяну Лазареву (признана в России иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
По данным агентства, Лазарева была объявлена в розыск 3 июля. При этом 10 июля Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение о заочном аресте телеведущей.
Лазаревой вменяют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма либо пропаганду терроризма с использованием СМИ или интернета. За это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч-1 млн рублей или лишение свободы на 5-7 лет.
Ранее бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву (признана в РФ иностранным агентом, включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск по делу о распространении фейков о российской армии, напоминает 360.ru.
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