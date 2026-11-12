«Это товарищеский матч, и многое будет зависеть от того, насколько серьезно к нему подойдут обе команды и как они будут мотивированы. Для нас это, наверное, единственная возможность играть, и поэтому, может быть, победа в таком матче для нас даже важнее, чем для сборной Узбекистана. Для них это возможность дать сыграть тем игрокам, которые меньше играют в официальных матчах, проверить их в игре с российской сборной. Так что больше даже все будет зависеть от того, как к матчу отнесется Узбекистан, и какой состав они выставят. Поэтому прогнозировать что-то сейчас тяжело», – отметил Кирьяков.

Говоря о составе российской сборной, собеседник НСН рассказал, в каком состоянии к игре подходят главные звезды – полузащитники «Галатасарая» и «Монако» Алексей Батраков и Александр Головин, а также голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов.

«Батраков сейчас на подъеме. За такое короткое время он быстро адаптировался в новом клубе, и уже забивает не только во внутреннем чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Как говорится, так держать! При этом он должен понимать, что останавливаться нельзя: европейский футбол тем и отличается от российского, что там каждый матч во внутреннем чемпионате как решающий. Планку Батраков задрал приличную, опускать ее уже нельзя. И игра за сборную для поддержки имиджа тоже важна. Головин в Европе уже долго. В предыдущих матчах сборной он был одним из лучших. Надеемся, что они с Батраковым будут серьезно настроены и проведут хороший матч. Что касается Сафонова, то он входит в число лучших голкиперов мира. Играет в одном из самых сильных клубов мира. Приносит много очков, спасая ворота. Так что тоже придется держать марку», – сказал Кирьяков.

Что касается сборной Узбекистана, то главной ее потерей станет отсутствие защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова.

«Он основной игрок сборной и неплохо играет за “Сити”. Вписался сначала в схему Гвардиолы, а потом и нового тренера. У него хорошая скорость, игра в единоборствах, он точно хороший по европейским меркам футболист. Его отсутствие, конечно, ослабит Узбекистан. А мы должны этим воспользоваться», – уверен Кирьяков.

Также эксперт прокомментировал «эффект Каннаваро» и оценил его высказывание о сборной России.

«Каннаваро в прошлом звезда мирового футбола. Правда, пока по его тренерской карьере нельзя сказать что-то серьезное. Чемпионат мира его сборная провела, мягко говоря, не очень. Но в любом случае они участвовали в нем, а это уже событие для Узбекистана. Оно уже должно было придать уверенности игрокам, что они могут играть на хорошем уровне. А если он говорит, что нас уважает, в плане уровня нашей сборной, то это, конечно, приятно слышать», – добавил Кирьяков.

Предыдущий свой матч сборная России сыграла 6 октября. Товарищеская встреча со сборной Нигерии завершилась со счетом 3:3.

