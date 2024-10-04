Без звука: Музыкантов-иноагентов будут маркировать с помощью текста
Артистов-иноагентов будут маркировать в карточках исполнителя, введение аудиомаркировки не планируется, заявили источники НСН.
Маркировка артистов-иноагентов на музыкальных сервисах будет происходить в карточках артистов, сообщил НСН источники в ведущих российских стриминговых платформах.
Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее сообщил, что с 4 октября музыкальные сервисы «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» начинают маркировку исполнителей-иноагентов. Он не уточнил, какой конкретно будет маркировка, но заверил, что иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от слушателей. На фоне появившихся опасений, что это может быть маркировка в формате аудио, источник НСН подчеркнул, что планируется введение лишь текстовых пометок.
Сервисы официально не комментируют данные источника НСН. «Яндекс Музыка» и стриминг «Звук» лишь уточнили, что обеспечивают техническую возможность для маркировки в соответствии с законом. О том, что артист внесен в списки иноагентов, музыкальные сервисы узнают от «отраслевых объединений или регулятора». Маркировка начнется с 20:00 сегодняшнего дня, 4 октября.
Ранее эксперты индустрии, глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин и музыкальный критик Денис Ступников в беседе с НСН заявили, что маркировка стримингами музыкантов-иноагентов не отпугнет фанатов групп, но будет раздражать тех, кто любит слушать музыку без помех и под настроение.
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