Пластилин против нейросети: Каким мультфильмом удивить зрителя в эпоху ИИ
Ручная анимация — это действительно очень трудоемкий и долгий процесс, однако за каждым таким проектом стоит живой человек, который вкладывает неподдельные эмоции в своих персонажей, заявила НСН Дмитрий Высоцкий.
Пластилиновый мультфильм тоже может быть ярким, зрелищным и современным, если имеет хороший сюжет, а ручная анимация сегодня даже выигрывает у графики и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом НСН рассказал создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий.
Киностудия «Союзмультфильм» в следующем году представит полнометражный мультфильм в 3D анимации «Малуша и заколдованный царевич» по книге Олега Роя и полнометражный пластилиновый мультфильм Сергея Меринова «Безумная планета». Об этом рассказал гендиректор киностудии Борис Машковцев. Его слова приводит ТАСС. Высоцкий заявил, что на фоне желания создавать мультфильмы быстро, появление пластилиновой анимации действительно удивляет.
«Сергей Меринов — это один из сильнейших мастеров пластилиновой анимации. Он сидит на этой теме чуть ли не с 90-х годов. Если это будет делаться под его руководством, думаю, это будет зрелищно, технологично и современно. Эта технология не самая дешевая, не самая быстрая для производства. Сегодня все хотят обратиться к ИИ и делать 10 минут за день, так что в этом смысле, это, конечно, неожиданность», — рассказал он.
При этом Высоцкий раскрыл, что такой анимационный продукт может ничем не уступать тому, который снят только с использованием современных технологий. Более того, ручная анимация даже выиграет у ИИ-шного конкурента.
«Пластилин тоже может быть ярким, смелым, все зависит от того, в чьих он руках. Если история захватывающая, если она разыграна по таймингу, по драматургии, то даже за пластилином, за кукольным мультфильмом ребенок будет следить, потому что ему нравится персонаж, сюжет, он вовлечен. Возьмем мультфильм «Каролина в стране Кошмаров» — это такая классическая безумно качественная кукольная стоп-моушен анимация. Я пришел к выводу, что ручная анимация все равно выигрывает по отношению к искусственной. Аниматор — это личность, за плечами которой стоят страдания, боль, человеческий опыт. Он делает игровую сцену с персонажами в любом случае более человечной, чем это делает ИИ. В этом смысле талантливые аниматоры под руководством Меринова вполне способны вызвать и слезы, и смех», — рассказал он.
Ранее известный российский художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин, получивший в 1988 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за мультфильм «Выкрутасы», раскрыл НСН, что мультипликаторы могут сегодня соревноваться с ИИ только в идее, но не в форме.
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