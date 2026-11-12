Пластилиновый мультфильм тоже может быть ярким, зрелищным и современным, если имеет хороший сюжет, а ручная анимация сегодня даже выигрывает у графики и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом НСН рассказал создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий.

Киностудия «Союзмультфильм» в следующем году представит полнометражный мультфильм в 3D анимации «Малуша и заколдованный царевич» по книге Олега Роя и полнометражный пластилиновый мультфильм Сергея Меринова «Безумная планета». Об этом рассказал гендиректор киностудии Борис Машковцев. Его слова приводит ТАСС. Высоцкий заявил, что на фоне желания создавать мультфильмы быстро, появление пластилиновой анимации действительно удивляет.

«Сергей Меринов — это один из сильнейших мастеров пластилиновой анимации. Он сидит на этой теме чуть ли не с 90-х годов. Если это будет делаться под его руководством, думаю, это будет зрелищно, технологично и современно. Эта технология не самая дешевая, не самая быстрая для производства. Сегодня все хотят обратиться к ИИ и делать 10 минут за день, так что в этом смысле, это, конечно, неожиданность», — рассказал он.