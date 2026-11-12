Раздать бесплатно? Почему государство не может «утверждать» цены на жилье
Ирина Радченко заявила НСН, что застройщики возводят квадратные метры на заемные средства, что также влияет на стоимость жилья.
Государство не может утверждать цены на жилье, так как в этом процессе задействованы коммерческие девелоперы и банки, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Стоимость квадратного метра жилья не может меняться от года к году на 50%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Такие изменения возможны только в том случае, если на 50% выросла зарплата у строителей, а также поднялись цены на пиломатериалы, металл и землю, отметил председатель Госдумы. По его словам, сейчас раздувается стоимость квадратного метра, и людей вынуждают больше платить по ипотеке. Обращаясь к коллегам из Минстроя, он заявил, что «президент поставил перед нами задачу, чтобы и тарифы были обоснованными, и стоимость квадратного метра жилья была обоснованной». Радченко объяснила, какие претензии могут быть к Минстрою.
«У нас все девелоперы являются коммерческими организациями, даже те, кто строят мосты, заводы. У нас нет государственных строительных компаний, с этим надо смириться. Надо понимать, что застройщики не могут строить на свои собственные средства сто миллионов квадратных метров, им нужно их занимать. Занимают они у банков, которые тоже коммерческие, работают на акционеров. Они застройщикам бесплатно кредитов не дают. А ключевая ставка у нас высокая. Банки хотят процент, девелоперы хотят иметь процент, чтобы не разориться, нанять рабочую силу и так далее. Я в целом сейчас девелоперам очень сочувствую. Они сокращают ввод новых проектов, поэтому у нас через два-три года будет максимум 80-90 миллионов квадратных метров жилья. Они что должны бесплатно работать и эти квадратные метры создавать? У застройщика техника в лизинг, нужно всем платить. Конечно, ужиматься им невыгодно, они хотели бы наращивать объемы строительства, но кто это купит? Бесплатно будут отдавать? Поэтому все эти заявления не несут особого смысла», - отметила она.
По ее словам, Минстрой должен сегодня контролировать сроки ввода и качество стройки, но не цены.
«Если мы говорим о том, что нужно устанавливать какие-то цены, то это плановая экономика, которой у нас уже нет. У Минстроя нет таких полномочий, оно может контролировать сроки ввода в эксплуатацию и качество стройки. У нас сегодня у некоторых застройщиков задерживается каждая вторая стройка. И качество строительства тоже Минстрой может контролировать, здесь тоже есть вопросы у нас. Пусть Минстрой контролирует то, что в его власти хотя бы», - заключила она.
Давно пора сворачивать программы льготного кредитования, потому что поддержка пошла на пользу не семьям, а застройщикам, рассказал НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
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