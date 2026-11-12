«У нас все девелоперы являются коммерческими организациями, даже те, кто строят мосты, заводы. У нас нет государственных строительных компаний, с этим надо смириться. Надо понимать, что застройщики не могут строить на свои собственные средства сто миллионов квадратных метров, им нужно их занимать. Занимают они у банков, которые тоже коммерческие, работают на акционеров. Они застройщикам бесплатно кредитов не дают. А ключевая ставка у нас высокая. Банки хотят процент, девелоперы хотят иметь процент, чтобы не разориться, нанять рабочую силу и так далее. Я в целом сейчас девелоперам очень сочувствую. Они сокращают ввод новых проектов, поэтому у нас через два-три года будет максимум 80-90 миллионов квадратных метров жилья. Они что должны бесплатно работать и эти квадратные метры создавать? У застройщика техника в лизинг, нужно всем платить. Конечно, ужиматься им невыгодно, они хотели бы наращивать объемы строительства, но кто это купит? Бесплатно будут отдавать? Поэтому все эти заявления не несут особого смысла», - отметила она.

По ее словам, Минстрой должен сегодня контролировать сроки ввода и качество стройки, но не цены.

«Если мы говорим о том, что нужно устанавливать какие-то цены, то это плановая экономика, которой у нас уже нет. У Минстроя нет таких полномочий, оно может контролировать сроки ввода в эксплуатацию и качество стройки. У нас сегодня у некоторых застройщиков задерживается каждая вторая стройка. И качество строительства тоже Минстрой может контролировать, здесь тоже есть вопросы у нас. Пусть Минстрой контролирует то, что в его власти хотя бы», - заключила она.

Давно пора сворачивать программы льготного кредитования, потому что поддержка пошла на пользу не семьям, а застройщикам, рассказал НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

