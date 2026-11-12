На встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером он напомнил, что Москва с самого начала выступала против такого сценария.

Российский лидер добавил, что иностранные войск на территории Украины будут законной целью для Вооружённых сил РФ.

Ранее президент Белорусскии Александр Лукашенко опроверг обвинения о якобы подготовке Минска и Москвы к войне против НАТО и Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

