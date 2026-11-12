Путин: Присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо и угрожает России
Присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо и угрожает национальной безопасности России. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером он напомнил, что Москва с самого начала выступала против такого сценария.
Российский лидер добавил, что иностранные войск на территории Украины будут законной целью для Вооружённых сил РФ.
Ранее президент Белорусскии Александр Лукашенко опроверг обвинения о якобы подготовке Минска и Москвы к войне против НАТО и Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врач рассказала, как мозг работает после бессонной ночи
- Не рвитесь в топ-вузы: Смолин исключил массовые квоты на прием олимпиадников
- Неизвестный открыл стрельбу в центре Вашингтона
- «Я нарисовал собаку»: Евгений Маргулис рассказал о новых альбомах, кино и театре
- Россиянам назвали главные приманки мошенников
- Улетели в космос: В каких регионах ждать снижения цен на квартиры
- Президент и гендиректор Nvidia Хуанг уволился из компании
- Раздать бесплатно? Почему государство не может «утверждать» цены на жилье
- Сплошные убытки: Кумир зумеров Lida раскрыл стоимость шоу в Live Арена
- Путин: Присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо и угрожает России