Путин: Присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо и угрожает России

Присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо и угрожает национальной безопасности России. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что хотел бы вечного мира на Украине

На встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером он напомнил, что Москва с самого начала выступала против такого сценария.

Российский лидер добавил, что иностранные войск на территории Украины будут законной целью для Вооружённых сил РФ.

Ранее президент Белорусскии Александр Лукашенко опроверг обвинения о якобы подготовке Минска и Москвы к войне против НАТО и Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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