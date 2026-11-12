Россиянам назвали профессии с доходом от 200 тысяч без руководящей должности

Получать зарплату более 200 тысяч рублей в месяц, не занимая при этом руководящую должность, могут квалифицированные рабочие. Об этом «Газете.Ru» заявила кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт посоветовала линейным специалистам указывать желаемую зарплату в резюме

Она указала, что речь идёт о сварщиках, бурильщиках, ИТ-специалистах, геологах, инженерах-робототехниках и менеджерах по продажам. При этом важно помнить, что такие деньги работодатели готовы платить именно опытным работникам.

«Необходим стаж от трех — пяти лет... Также имеют значение квалификация, разряд, профильные допуски и готовность работать в сложных условиях», - пояснила эксперт.

По её словам, следует учитывать, в предложении может быть указана сумма, в которую кроме оклада входят премии и различные надбавки. Поэтому при сравнении вакансий необходимо уточнить размер фиксированной части заработка.

Иванова-Швец добавила, наличие стажа не является гарантией получения зарплаты от 200 тысяч рублей. Главным будет опыт, необходимый конкретному работодателю.

Ранее HR-специалист Алексей Захаров заявил «Радиоточке НСН», что в России уверенными в повышении зарплаты могут быть только госслужащие и сотрудники крупных компаний.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТрудоустройствоЗарплатаПрофессияРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры