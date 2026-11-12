Россиянам назвали профессии с доходом от 200 тысяч без руководящей должности
Получать зарплату более 200 тысяч рублей в месяц, не занимая при этом руководящую должность, могут квалифицированные рабочие. Об этом «Газете.Ru» заявила кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Она указала, что речь идёт о сварщиках, бурильщиках, ИТ-специалистах, геологах, инженерах-робототехниках и менеджерах по продажам. При этом важно помнить, что такие деньги работодатели готовы платить именно опытным работникам.
«Необходим стаж от трех — пяти лет... Также имеют значение квалификация, разряд, профильные допуски и готовность работать в сложных условиях», - пояснила эксперт.
По её словам, следует учитывать, в предложении может быть указана сумма, в которую кроме оклада входят премии и различные надбавки. Поэтому при сравнении вакансий необходимо уточнить размер фиксированной части заработка.
Иванова-Швец добавила, наличие стажа не является гарантией получения зарплаты от 200 тысяч рублей. Главным будет опыт, необходимый конкретному работодателю.
Ранее HR-специалист Алексей Захаров заявил «Радиоточке НСН», что в России уверенными в повышении зарплаты могут быть только госслужащие и сотрудники крупных компаний.
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