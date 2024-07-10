Суд заочно арестовал телеведущую-иноагента Лазареву
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма и призывах к нему в интернете. Об этом сообщается на сайте суда.
«Ходатайство о заочном аресте Лазаревой…удовлетворено», - говорится в материалах дела. По данному уголовному делу ей грозит до семи лет лишения свободы.
В середине июня 2024 года МВД России также объявило телеведущую в розыск.
Ранее телеведущего и комика Михаила Шаца (признан в РФ иноагентом) оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru