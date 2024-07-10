Суд заочно арестовал телеведущую-иноагента Лазареву

«Ходатайство о заочном аресте Лазаревой…удовлетворено», - говорится в материалах дела. По данному уголовному делу ей грозит до семи лет лишения свободы.

В середине июня 2024 года МВД России также объявило телеведущую в розыск.

Ранее телеведущего и комика Михаила Шаца (признан в РФ иноагентом) оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



