Против ведущей Татьяны Лазаревой возбудили дело об оправдании терроризма

Парламентарий опубликовал ответ ГУ МВД по Москве, в котором говорится, что полиция изучила высказывания Лазаревой про удары украинских беспилотников по объектам в России.

«Дополнительное лингвистическое исследование показало, что в них «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности», - говорится в документе.

Отмечается, что материалы проверки были направлены в Следственный комитет, после чего в отношении ведущей было возбуждено уголовное дело.

Ранее проживающую в Испании Лазареву объявили в розыск, соответствующая информация появилась в базе МВД РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

