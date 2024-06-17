Против ведущей Татьяны Лазаревой возбудили дело об оправдании терроризма
Против ведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом) возбудили уголовеное дело об оправдании терроризма. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Парламентарий опубликовал ответ ГУ МВД по Москве, в котором говорится, что полиция изучила высказывания Лазаревой про удары украинских беспилотников по объектам в России.
«Дополнительное лингвистическое исследование показало, что в них «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности», - говорится в документе.
Отмечается, что материалы проверки были направлены в Следственный комитет, после чего в отношении ведущей было возбуждено уголовное дело.
Ранее проживающую в Испании Лазареву объявили в розыск, соответствующая информация появилась в базе МВД РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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