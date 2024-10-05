«Амбассадор налоговой» и 251 млн руб.: Экс-супругов Чекаленых отправили под домашний арест

НОВЫЙ АРЕСТ ЧЕКАЛИНЫХ

Накануне вечером Троицкий районный суд Москвы отправил под домашний арест блогера, создательницу нескольких марафонов и бренда косметики Лерчик (Валерию Чекалину). Ее обвиняют в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Арест звезды пока продлен до 26 ноября. На это время Чекалиной нельзя пользоваться интернетом и почтой. А телефон она сможет применять только для вызова экстренных служб.

В суде девушка расплакалась, напомнив, что она разведена и воспитывает троих несовершеннолетних детей, и социальные сети были ее единственным заработком.

«Я начала жизнь с чистого листа. Все налоги уплачены. Что было до этого (о переводе денег за границу – прим. НСН), я не знала. При обыске все изъято, а там были все деньги на детей. Прошу суд дать мне возможность обеспечивать детей», - приводит слова Лерчик издание «Комсомольская правда».