«Амбассадор налоговой» и 251 млн руб.: Экс-супругов Чекаленых отправили под домашний арест
По делу о незаконном отмывании денег за рубеж Валерии и Артему Чекалиным грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 10 млн рублей.
Блогера Лерчик и ее бывшего супруга Артема Чекалина в очередной раз арестовали. Теперь дело связано не с неуплатой налогов, а с отмыванием денег заграницу с использованием подложных документов. Однако сама Валерия Чекалина говорит, что новое преследование стало для нее «сюрпризом».
НОВЫЙ АРЕСТ ЧЕКАЛИНЫХ
Накануне вечером Троицкий районный суд Москвы отправил под домашний арест блогера, создательницу нескольких марафонов и бренда косметики Лерчик (Валерию Чекалину). Ее обвиняют в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Арест звезды пока продлен до 26 ноября. На это время Чекалиной нельзя пользоваться интернетом и почтой. А телефон она сможет применять только для вызова экстренных служб.
В суде девушка расплакалась, напомнив, что она разведена и воспитывает троих несовершеннолетних детей, и социальные сети были ее единственным заработком.
«Я начала жизнь с чистого листа. Все налоги уплачены. Что было до этого (о переводе денег за границу – прим. НСН), я не знала. При обыске все изъято, а там были все деньги на детей. Прошу суд дать мне возможность обеспечивать детей», - приводит слова Лерчик издание «Комсомольская правда».
До объявления приговора блогеру под домашний арест по делу о незаконном выведении денег заграницу также отправили экс-супруг звезды Артема Чекалина. Его арест продлится до 26 ноября.
«Я не собираюсь скрываться! У меня здесь семья, работа. Куда мне ехать?», - сказал Чекалин, передает «Комсомольская правда».
По версии следствия, при продаже фитнес-марафонов знаменитая экс-пара заключала контракты с зарубежной компанией, а средства переводила на иностранные счета. Речь идет о 251 млн рублей, которые переводились в ОАЭ. Сейчас Чекалиным грозит от 5 до 10 лет колонии и штраф до 10 млн рублей.
В свою очередь заслуженный адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар в беседе с НСН заявила, что Чекалины вряд ли смогут избежать уголовного наказания по новому обвинению, так как их деятельность принесла существенный ущерб государственным интересам.
«Возможно, Валерия Чекалина как многодетная мать избежит реального наказания, но это маловероятно. Значительный ущерб причинен государственным интересам, при таких огромных суммах и беспрецедентных обвинениях, за которыми наблюдает вся страна, нет уверенности в том, что бывшие супруги, несмотря на наличие троих детей, избегут наказания. У Блиновской (Блогер Елена Блиновская, которая также обвиняется в неуплате налогов - прим. НСН) обвинения практически аналогичные, ее нахождение в изоляторе будет зачтено в срок отбывания наказания. Мы уже видим, что такие преступления влекут за собой ограничения в свободе. Я понимаю, что для возмещения вреда государству им нужно работать. Но непонятно кем они будут работать, ведь кроме продажи марафонов Чекалины ничего не умеют», - заметила она.
Кроме Чекалиных под домашний арест был отправлен и бизнес-партнер экс-супругов, соучредитель косметической компании «Летик Мейкап» Роман Вишняк. Ему, как и бывшей чете, предъявлены обвинения по нескольким пунктам статьи 193.1 УК РФ. По данным Telegram-канала «Mash», именно он помогал звездам обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить средства на зарубежные счета.
Вишняка обвиняют в осуществлении валютных операций, совершенных организованной группой с предоставлением заведомо недостоверных сведений о целях и назначении перевода. Арест предпринимателя также продлится до 26 ноября. При этом сам Вишняк заявил, что не согласен с избранной мерой пресечения.
КТО «СДАЛ» ЧЕКАЛИНЫХ?
По данным Telegram-канала «Mash» бывших супругов Валерию и Артема Чекалиных мог «сдать» правоохранителям один из их наемных сотрудников, которому они якобы не заплатили. При этом отмечается, что этот человек мог быть третьим сообщником, поэтому его имя не разглашается. Согласно источнику, в деле также фигурирует уроженец Украины IT-специалист Денис Смирно, с которым блогеры сотрудничали еще до начала СВО. У него тоже был доступ к оплатам за марафоны.
По информации СМИ, проведение схемы продолжалось до развода Чекалиных, который начался весной 2024 года. В это время Вишняк, имеющий российское и американское гражданство, помог бывшим супругам вывести около $1 млн через Дубай за текущий год и 250 млн рублей два года назад.
К тому же правоохранители и сотрудники ФНС изучили бухгалтерию ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и ИП Чекалиных, обнаружив переводы за рубеж и неуплату налогов. Согласно информации «Mash», у Чекалиных была налажена схема и по акции «Колесо фортуны» в «Летик Мейкап». Так, до 2022 года они закупали призы уже после проведения розыгрыша, а промотовары не проводились как подарки, а просто списывались бухгалтерией.
4 октября 2024 года в суде защита заявила, что нынешнее уголовное дело является продолжением уголовного дела по неуплате налогов, которое было закрыто еще в начале 2024 года.
ДРУГИЕ АРЕСТЫ ЧЕКАЛИНЫХ
Это уже третье уголовное дело, возбужденное против Чекалиных. Так, в 2023 году их обвинили в уклонении от налогов и отмывании денег. По версии следствия, Валерия Чекалина вела бизнес, нарушая лимиты упрощенной системы налогообложения, раздробив его для минимизации налогов. Известно, что к этой схеме она привлекала родственников.
В связи с этим весной прошлого года суд предъявил блогеру обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере более 311 млн рублей, а ее на тот момент мужу Артему — в пособничестве. По информации правоохранителей, Лерчик не платила НДС и НДФЛ во второй половине 2020 года и весь 2021 год.
Тогда при проведении обысков в доме Чекалиных следствие нашло множество предметов роскоши, люксовые автомобили, ювелирные украшения и коллекцию золота в слитках. К концу 2023 года Чекалины выплатили примерно 500 млн рублей, что позволило закрыть дело о неуплате налогов.
Несколько недель назад в эфир телеканала ТНТ вышло новое шоу «Звезды в Джунглях», в котором Лерчик тоже приняла участие. Но даже в Колумбии (где снимали программу – прим. НСН) ей не удалось избежать комментариев о своих проблемах с налогами. Так, ведущих шоу Михаил Галустян в шутку представил Чекалину как «амбассадора налоговой». Сама звезда в качестве причины своего участия в проекте назвала то, что «устала выживать в Москве, поэтому решила попробовать повыживать в джунглях». На шоу Лерчик успела запомниться, как интриган и «неплохой кулинар».
В отношении звездной пары также было возбуждено уголовное дело по факту отмывания 133 млн рублей. Однако в марте 2024 года оно было прекращено. После этого Чекалина получила право на реабилитацию.
Кроме Лерчик и ее экс-супруга в поле зрения правоохранителей по подозрению в неуплате налогов и отмывании средств также попало еще несколько известных блогеров: Елена Блиновская, Дмитрий Портнягин, Аяз Шабутдинов и другие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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