Стоимость квадратного метра жилья не может меняться от года к году на 50%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Такие изменения возможны только в том случае, если на 50% выросла зарплата у строителей, а также поднялись цены на пиломатериалы, металл и землю, отметил председатель Госдумы. По его словам, сейчас раздувается стоимость квадратного метра, и людей вынуждают больше платить по ипотеке. Радченко отметила, что об этом нужно было беспокоиться раньше.

«Если говорим про рост цен на квадратный метр, здесь нужно оценивать каждый регион отдельно. В некоторых регионах он даже подешевел, а в некоторых регионах он «неожиданно» вырос. Например, цены падают в Краснодаре. А в регионах, где есть ВПК, там растут зарплаты, есть работа, цены растут. Предыдущие четыре года у нас был взрывной рост цен за счет ипотеки в 6,5%, которая раздавалась всем подряд. Ничего за этот период не предпринималось, закрывались глаза на то, что цены на новостройки летели в космос. Как можно цены вернуть назад теперь? Не получится. Банки никогда не согласятся продавать проекты, которые уже запущены, дешевле, потому что это будет переоценка активов банка, ухудшение их рейтингов. А банки сейчас финансируют застройщиков. Поэтому дешеветь жилье не будет, стоимость может и дальше расти. Девальвация рубля может подстегнуть спроса, а это уже может привести к росту цен», - рассказала она.

Давно пора сворачивать программы льготного кредитования, потому что поддержка пошла на пользу не семьям, а застройщикам, рассказал НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

