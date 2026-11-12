Концерт артиста Lida в Москве состоится 15 ноября 2026 года на площадке Live Арена. По словам певца, из 10 тысяч билетов в продаже осталось около 400.

«Шоу будет стоить порядка 30 миллионов рублей. Нам действительно не хватало бюджета, пришлось добавлять из кармана. Шоу будет убыточным, ничего не принесет. Сейчас прибыль по билетам около 18 миллионов рублей. Я все эти деньги трачу на шоу. Сверху еще докидываю свои деньги. Сегодня мы посчитали: 11 миллионов рублей я добавляю сам. У меня нет ни квартиры в Москве, ни машины. Я просто все трачу на лазеры. Такая цена складывается из-за количества людей, которые работают на концерте, световые приборы. У нас будет свет, который только-только привезли в Россию. На крупных мероприятиях я его еще не видел. Это особенный свет! Будет очень много лазеров. Снимать на телефон с такими лазерами можно. Они будут бить в точки, где нет людей. Летает на концертах каждый второй. Все, что я делаю на своих концертах, это только у меня. Осталось 400 билетов из 10 тысяч», — приводит слова артиста спецкор НСН.

11 ноября в московском клубе «Баунс» состоялась закрытая презентация обновленного музыкального лейбла S&P Records. Событие объединило артистов, инфлюенсеров, друзей и партнеров лейбла и других представителей индустрии. На мероприятии присутствовал и спецкор НСН.

Культурная связь между исполнителями из разных поколений очень важна — этот симбиоз порой позволяет создавать органичные и талантливые проекты. Именно таким стал новый кавер на песню народной артистки России Валерии «Самолет», заявил ранее НСН музыкальный продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин.

