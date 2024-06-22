Телеведущей Лазаревой грозит еще одно уголовное дело
Телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может грозить уголовное дело об уклонении от исполнения предусмотренных законодательством обязанностей иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам собеседника агентства, у правоохранителей «есть основания» начать разбирательство. В рамках этого дела Лазаревой может грозить до двух лет заключения.
Ранее против Татьяны Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма после высказываний про удары украинских беспилотников по РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru