Телеведущей Лазаревой грозит еще одно уголовное дело

Телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может грозить уголовное дело об уклонении от исполнения предусмотренных законодательством обязанностей иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Росфинмониторинг внес телеведущую Лазареву в список террористов и экстремистов

По словам собеседника агентства, у правоохранителей «есть основания» начать разбирательство. В рамках этого дела Лазаревой может грозить до двух лет заключения.

Ранее против Татьяны Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма после высказываний про удары украинских беспилотников по РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыУголовное Дело

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