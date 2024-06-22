Телеведущей Лазаревой грозит еще одно уголовное дело

По словам собеседника агентства, у правоохранителей «есть основания» начать разбирательство. В рамках этого дела Лазаревой может грозить до двух лет заключения.

Ранее против Татьяны Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма после высказываний про удары украинских беспилотников по РФ.

