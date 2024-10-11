«Суд, но не конфискация»: Лазареву могут экстрадировать в РФ из любой страны

«Экстрадировать могут все страны. Самое большое количество тех, кого не экстрадировали, находились в Англии. Но это не значит, что из Англии никогда никого не выдавали. Единственное, обговаривается вопрос о соблюдении норм содержания в местах лишения свободы. В этих ситуациях международный отдел Генеральной прокуратуры говорит о том, что Россия будет исполнять международные нормы. С этим условием экстрадируются россияне из любой страны мира. Но сегодня правила игры во многом поменялись, если есть обвинения, которые другие страны посчитают политизированными или которые отсутствуют в уголовном законодательстве той страны, то здесь вопрос двоякий. В России то же самое. Поэтому всегда это вопрос судебного разбирательства и доказывания», - пояснил он.

При этом Трунов уверен, что конфисковывать имущество Лазаревой в РФ не будут.

«Для конфискации должно быть судебное решение. Поэтому я не думаю, что что-то будет у нее конфисковано. Если бы хотели, давно уже бы сделали», - подытожил он.

Ранее Лазарева заявила, что статус иностранного агента мешает ей работать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

