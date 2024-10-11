«Суд, но не конфискация»: Лазареву могут экстрадировать в РФ из любой страны
Татьяну Лазареву в России однозначно ждет суд, однако ее имущество вряд ли конфискуют, иначе это давно уже бы сделали, заявил НСН Игорь Трунов.
Российскую телеведущую-иноагента Татьяну Лазареву (также внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на родине ждет суд, а экстрадировать ее могут из любой страны, если не посчитают обвинения в ее адрес политизированными. Об этом в беседе с НСН заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Лазареву (признана в России иноагентом) объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости со ссылкой на судебные документы. После начала СВО она уехала за рубеж. В интервью украинскому каналу Лазарева признавалась, что не готова продать московскую квартиру, обещая, что при первой же возможности вернется в Москву. Трунов уточнил, что Лазаревой не на что надеяться при возвращении на родину, кроме реального уголовного наказания.
«Если она заедет, то ее арестуют и будут судить. Вероятность, что наказание будет мягче, чем обычно, есть, когда человек приходит добровольно. По контракту служить не получится, потому что она женщина. Поэтому тут кроме реального наказания никаких серьезных перспектив нет в случае ее возврата», - отметил он.
По его словам, экстрадировать россиян на родину могут из любой страны, однако вопрос утыкается в доказательную базу и политику.
«Экстрадировать могут все страны. Самое большое количество тех, кого не экстрадировали, находились в Англии. Но это не значит, что из Англии никогда никого не выдавали. Единственное, обговаривается вопрос о соблюдении норм содержания в местах лишения свободы. В этих ситуациях международный отдел Генеральной прокуратуры говорит о том, что Россия будет исполнять международные нормы. С этим условием экстрадируются россияне из любой страны мира. Но сегодня правила игры во многом поменялись, если есть обвинения, которые другие страны посчитают политизированными или которые отсутствуют в уголовном законодательстве той страны, то здесь вопрос двоякий. В России то же самое. Поэтому всегда это вопрос судебного разбирательства и доказывания», - пояснил он.
При этом Трунов уверен, что конфисковывать имущество Лазаревой в РФ не будут.
«Для конфискации должно быть судебное решение. Поэтому я не думаю, что что-то будет у нее конфисковано. Если бы хотели, давно уже бы сделали», - подытожил он.
Ранее Лазарева заявила, что статус иностранного агента мешает ей работать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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