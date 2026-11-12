Форумы, на которых проводится презентация медизделий, препаратов и технологий, точно не приносят вреда — даже наоборот, дают медикам необходимую информацию, их запрет — это тупиковый путь. Об этом НСН заявил председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который должен остановить практику проведения рекламных мероприятий медицинских и фармацевтических компаний под видом научных конгрессов и форумов. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Предлагается поставить такие мероприятия под контроль Росздравнадзора, а также определить жесткие правила: организаторам запретят вручать медикам подарки, передавать им лекарства для раздачи пациентам, рекомендовать назначать те или иные препараты и так далее Ужесточить проведение конгрессов решили после неудачной попытки привлечь к ответственности организаторов двух таких форумов. Воробьев назвал такие ограничения вредными, поскольку они лишат врачей необходимой информации.

«Вреда такие форумы точно не несут, поскольку не существует другого источника информации. Отмечу, что все продвижение новых технологий сегодня возложено на их производителей. Все подобные ограничения несут очень негативный смысл. Перестанут читать лекции, специалисты останутся без необходимой информации, Росздравнадзор или Минздрав не печатают информационные бюллетени. Подчеркиваю, мы говорим именно о технологиях, использовании препаратов и медицинских изделий, проведении операций — именно такие вопросы обсуждаются на форумах. Сами же лекарства могут обсуждаться на совершенно иных мероприятиях — фармакологических симпозиумах. Мы видим, что Госдума хочет все запретить и добиться тотального урегулирования, но это тупиковый путь», — сказал Воробьев.

Собеседник НСН добавил, что на форумах давно никто не вручает никакие лекарства.

«Сегодня и так никто не вручает никакие лекарства на форумах, давным-давно такая практика не работает. Что касается каких-то сувениров вроде ручек и пакетов, их трудно назвать подарками. Да, неэтично, когда врачи пишут названия лекарств на бумажках, на которых есть название фармацевтической компании, когда они пользуются ручками с логотипами фирм. Но тут возникает простой вопрос — а кто дает выдает медикам такую бумагу и такие ручки? У нас они не находятся в свободном доступе для врачей. Конечно, это неэтично, но вопросы этики не регулируются законом», — заявил эксперт.

В заключение Воробьев пояснил, что сегодня проведение таких форумов уже контролируется Росздравнадзором.

«Такие форумы и сейчас находятся под контролем Росздравнадзора. Участие фармацевтической компании в любом мероприятии должно заявляться в это ведомство. Тот законопроект, который приняла Госдума в первом чтении, лишь усложняет ситуацию. Напомню, что во всем мире участие в форумах засчитывается как дополнительные баллы специалисту, когда он получает лицензию. Та же самая практика существует и в России — у нас тоже выдаются аккредитационные баллы через Росздравнадзор», — уточнил собеседник НСН.

Ранее президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин заявил, что диагнозы и лекарства, выписанные врачами на основе советов искусственного интеллекта, в 99% случаев основаны на рекламе. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

