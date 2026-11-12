Финляндия ужесточила ограничения на въезд граждан России
Власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд для граждан России. Об этом сообщает RT. Новые нормы касаются в том числе профессиональных спортсменов.
В МИД республики указали, что несущественный въезд россиян в страну, включая краткосрочную работу по визе, представляет угрозу международным отношениям Финляндии.
Уточняется, что с 16 ноября российским атлетам, в том числе выступающим в нейтральном статусе, будет отказано во въезде для участия в соревнованиях и другой краткосрочной работе по визе.
В будущем россиянам может быть разрешено работать по шенгенской визе только для выполнения задач, которые имеют важное значение для национальных интересов Финляндии.
В финском кабмине добавили, что новые правила будут применяться независимо от того, из какой страны россияне прибывают в республику.
Ранее власти Чехии отказались выдать визы российским хоккеисткам для участия в юниорском чемпионате мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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