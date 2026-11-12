Финляндия ужесточила ограничения на въезд граждан России

В МИД республики указали, что несущественный въезд россиян в страну, включая краткосрочную работу по визе, представляет угрозу международным отношениям Финляндии.

Уточняется, что с 16 ноября российским атлетам, в том числе выступающим в нейтральном статусе, будет отказано во въезде для участия в соревнованиях и другой краткосрочной работе по визе.

В будущем россиянам может быть разрешено работать по шенгенской визе только для выполнения задач, которые имеют важное значение для национальных интересов Финляндии.

В финском кабмине добавили, что новые правила будут применяться независимо от того, из какой страны россияне прибывают в республику.

Ранее власти Чехии отказались выдать визы российским хоккеисткам для участия в юниорском чемпионате мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».