Росфинмониторинг внес телеведущую Лазареву в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом).
Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил, что против Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма.
Кроме того, «Грузинский национальный легион» (Террористическая организация, запрещена в РФ) также внесен в перечень террористов и экстремистов. Ранее военный суд выявил террористические признаки в деятельности экстремистов. Формирование с самого начала СВО совместно с ВСУ казнит русских солдат без суда и следствия.
Ранее актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом) внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru