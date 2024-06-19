Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил, что против Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма.

Кроме того, «Грузинский национальный легион» (Террористическая организация, запрещена в РФ) также внесен в перечень террористов и экстремистов. Ранее военный суд выявил террористические признаки в деятельности экстремистов. Формирование с самого начала СВО совместно с ВСУ казнит русских солдат без суда и следствия.

Ранее актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом) внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, напоминает RT.

