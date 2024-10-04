«Меломаны не испугаются!»: По кому ударит маркировка иноагентов на стримингах
Звуковые помехи будут раздражать больше надписей, сказал в эфире НСН Алексей Козин, а Денис Ступников указал на ностальгирующих и романтичных «случайных слушателей».
Маркировка стримингами музыкантов-иноагентов не отпугнет фанатов групп, но будет раздражать тех, кто любит слушать музыку без помех и под настроение, заявили в интервью НСН эксперты индустрии, глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин и музыкальный критик Денис Ступников.
Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее сообщил, что с 4 октября музыкальные сервисы «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» начинают маркировку исполнителей-иноагентов. Он не уточнил, какой конкретно будет маркировка, но заверил, что иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от слушателей. Алексей Козин считает, что отпугнуть людей может лишь звуковое сообщение перед началом трека.
«Кто-то, возможно, откажется и задумается, а кто-то нет. Любая помеха прослушиванию, если это будет аудио-объявление перед треком, конечно, будет раздражать. Если же это будет маркировка, возникающая вместо картинки или на картинке, то маловероятно. На стримах это, безусловно, так или иначе отразится», - сказал Козин.
Со своей стороны, Денис Ступников высказал мнение, что такие меры не отпугнут фанатов.
«Среди потребителей музыки, есть много случайных людей, которым важна не музыка, а настроение, какие-то воспоминания о былых годах, о первом поцелуе или танце с девушкой. Их это, может быть, отпугнет, но эти люди случайны, они не вовлечены в музыкальный процесс, не выделяют для себя групп и исполнителей. Меломаны, коллекционеры и любители музыки не будут бояться этой пресловутой плашки и продолжат находить то, что целенаправленно искали. При этом они не будут обращать внимание на какие-то сопутствующие вещи», - уверен музыкальный критик.
По его мнению, прослушивание песен музыкантов-иноагентов не делает людей причастными к какому-то преступлению
«Я всегда провожу параллели с русской эмиграцией, которая была после Революции, там, куча писателей была, те же Бунин, Горький, который вернулся, Марина Цветаева… На мой взгляд, глупо сразу ставить пятно на человеке, который мог чего-то испугаться и ошибиться, а потом много лет жалеть об этой ошибке, как, например, Вертинский, который в итоге вернулся в Россию и очень радовался этому факту. Музыканты – не преступники, соответственно, человек, который их прослушивает, тоже не причастен ни к какому преступлению», - заключил собеседник НСН.
При этом Ступников назвал «достаточно смешными» отчисления музыкантам от стримингов.
Генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что звезды стримингов зарабатывают сегодня больше 50 млн рублей в год.
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