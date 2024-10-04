«Меломаны не испугаются!»: По кому ударит маркировка иноагентов на стримингах

Звуковые помехи будут раздражать больше надписей, сказал в эфире НСН Алексей Козин, а Денис Ступников указал на ностальгирующих и романтичных «случайных слушателей».

Маркировка стримингами музыкантов-иноагентов не отпугнет фанатов групп, но будет раздражать тех, кто любит слушать музыку без помех и под настроение, заявили в интервью НСН эксперты индустрии, глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин и музыкальный критик Денис Ступников.

Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее сообщил, что с 4 октября музыкальные сервисы «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» начинают маркировку исполнителей-иноагентов. Он не уточнил, какой конкретно будет маркировка, но заверил, что иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от слушателей. Алексей Козин считает, что отпугнуть людей может лишь звуковое сообщение перед началом трека.

Российские музыкальные сервисы будут маркировать исполнителей-иноагентов
«Кто-то, возможно, откажется и задумается, а кто-то нет. Любая помеха прослушиванию, если это будет аудио-объявление перед треком, конечно, будет раздражать. Если же это будет маркировка, возникающая вместо картинки или на картинке, то маловероятно. На стримах это, безусловно, так или иначе отразится», - сказал Козин.

Со своей стороны, Денис Ступников высказал мнение, что такие меры не отпугнут фанатов.

«Среди потребителей музыки, есть много случайных людей, которым важна не музыка, а настроение, какие-то воспоминания о былых годах, о первом поцелуе или танце с девушкой. Их это, может быть, отпугнет, но эти люди случайны, они не вовлечены в музыкальный процесс, не выделяют для себя групп и исполнителей. Меломаны, коллекционеры и любители музыки не будут бояться этой пресловутой плашки и продолжат находить то, что целенаправленно искали. При этом они не будут обращать внимание на какие-то сопутствующие вещи», - уверен музыкальный критик.

По его мнению, прослушивание песен музыкантов-иноагентов не делает людей причастными к какому-то преступлению

«Я всегда провожу параллели с русской эмиграцией, которая была после Революции, там, куча писателей была, те же Бунин, Горький, который вернулся, Марина Цветаева… На мой взгляд, глупо сразу ставить пятно на человеке, который мог чего-то испугаться и ошибиться, а потом много лет жалеть об этой ошибке, как, например, Вертинский, который в итоге вернулся в Россию и очень радовался этому факту. Музыканты – не преступники, соответственно, человек, который их прослушивает, тоже не причастен ни к какому преступлению», - заключил собеседник НСН.
«Взлетающие артисты»: Звезды стримингов зарабатывают больше 50 млн рублей

При этом Ступников назвал «достаточно смешными» отчисления музыкантам от стримингов.

Генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что звезды стримингов зарабатывают сегодня больше 50 млн рублей в год.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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