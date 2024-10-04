«Меломаны не испугаются!»: По кому ударит маркировка иноагентов на стримингах

Маркировка стримингами музыкантов-иноагентов не отпугнет фанатов групп, но будет раздражать тех, кто любит слушать музыку без помех и под настроение, заявили в интервью НСН эксперты индустрии, глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин и музыкальный критик Денис Ступников.

Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее сообщил, что с 4 октября музыкальные сервисы «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» начинают маркировку исполнителей-иноагентов. Он не уточнил, какой конкретно будет маркировка, но заверил, что иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от слушателей. Алексей Козин считает, что отпугнуть людей может лишь звуковое сообщение перед началом трека.