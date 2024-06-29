«Неактуальный выпад»: Бастрыкин предложил запретить никабы в России

ЗА ОТМЕНУ

Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить ношение никабов в России. Он напомнил, что в мусульманских странах такая одежда запрещена, а на территории России — нет.

«Почему? Я не знаю, но я и не законодатель», - добавил Бастрыкин, подчеркнув, что решение этого вопроса входит в компетенцию Госдумы.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов также выступил против ношения никабов из-за вопросов безопасности. Он считает, что никабы, полностью закрывающие лицо, дают мужчинам возможность скрываться за головным убором, а женщинам — проносить запрещенные предметы.