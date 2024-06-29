«Неактуальный выпад»: Бастрыкин предложил запретить никабы в России
До этого с подобной инициативой также выступали дагестанские политики, представители Госдумы и СПЧ.
В России несколько месяцев продолжается дискуссия о запрете ношения никабов в стране. После участившихся случаев терактов политики, исходя из мер безопасности, стали предлагать запрещать ношение элементов одежды, полностью закрывающих лицо. Главным аргументом они называют то, что под этой одеждой можно спрятать запрещенные предметы. При этом в ряде соседних мусульманских стран эта одежда уже запрещена.
ЗА ОТМЕНУ
Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить ношение никабов в России. Он напомнил, что в мусульманских странах такая одежда запрещена, а на территории России — нет.
«Почему? Я не знаю, но я и не законодатель», - добавил Бастрыкин, подчеркнув, что решение этого вопроса входит в компетенцию Госдумы.
До этого глава Дагестана Сергей Меликов также выступил против ношения никабов из-за вопросов безопасности. Он считает, что никабы, полностью закрывающие лицо, дают мужчинам возможность скрываться за головным убором, а женщинам — проносить запрещенные предметы.
При этом в Госдуму уже внесли законопроект о запрете ношения одежды, которая скрывает лицо. Однако, по словам депутата Михаила Матвеева, в документе нет ни одного упоминания о мусульманах и религиозной составляющей. Он объяснил, что проект предлагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, в которой речь идет о штрафах до 15 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется в сумму до 30 тысяч рублей.
В конце мая в СПЧ также предложил запретить женщинам носить никабы на территории РФ. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев напомнил, что сейчас «в некоторых странах Центральной Азии никабы уже запрещены». При этом политик заверил, что этот вопрос будет обсуждаться с представителями традиционного Ислама и властей российских регионов.
Действительно, например, в сентябре 2023 года в Узбекистане парламент уже внес изменения в законодательство, запрещающее ношение одежды, закрывающей лицо, за исключением случаев, связанных с трудовой и служебной деятельностью, а также по медицинским показаниям.
Недавно в Таджикистане президент Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба в стране. В соответствии с документом, ношение «чуждой одежды», включая хиджаб, влечет за собой штраф. Такая инициатива была предпринята из-за усиления контроля за ношением хиджаба и обязательством женщин носить его как платок. До этого политик также призывал мужчин отказываться от длинной бороды.
ПРОТИВ ОТМЕНЫ
В то же время представители мусульманского сообщества России выступают против инициатив политиков об отмене никабов в стране. Так, муфтий республики Татарстан Камиль Самигуллин назвал запрет на ношение этого предмета одежды в РФ «выпадом против мусульман». По его мнению, эта инициатива приведет к разжиганию межнациональных и религиозных конфликтов.
При этом он также считает неактуальным само обсуждение такого запрета для России. Муфтий отметил, что инициатива никак не поможет в борьбе с радикализмом, но зато может стать «поводом для усиления информационной войны против России».
В свою очередь муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в интервью РБК заметил, что запрет на ношение никабов в России поспособствует росту конфликтов на религиозной почве. По его словам, это является явным проявлением дискриминации, в связи с чем, представители Ислама могут почувствовать себя ущемленными.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов также считает, что радикальный запрет на ношение никабов в России обострит ситуацию, поэтому этот вопрос нужно решать постепенно, договариваясь с руководителями религиозных организаций и общин.
«У нас еще не так распространено ношение никабов. Сегодня в большей степени нужно разговаривать с руководителями религиозных организаций, наших федеральных религиозных органов. У нас это очень уважаемые люди. Через них можно проводить целенаправленную работу, связанную с недопустимостью ношения никабов. У этносов есть общественные объединения, с которыми мы должны активнее контактировать. Возможно, не стоит сейчас обострять ситуацию, не усилим ли мы в нашу сторону отрицательные эмоции со стороны исламского мира? Возможно, это можно решить сегодня превентивными мерами», - объяснил он в беседе с НСН.
Против выступил и депутат ГД от Чеченской Республики Адам Делимханов.
«Безусловно, мы не поддержим данный законопроект. Никаб — женская одежда, закрывающая лицо, тогда как хиджаб не закрывает лицо. Никаб — мы сами не одобряем, а что касается хиджаба — это религиозная обязанность мусульманки», - добавил политик.
Между тем в Госдуме предложили регионам самостоятельно регулировать вопрос ношения никабов. Так, вице-спикер ГД Владислав Даванков заметил, что Россия является светским государством, поэтому религия не может создавать угрозу или ограничивать права граждан.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что мусульманские организации вносят вклад в единение народов России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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