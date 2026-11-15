Песков: Переговорщики от Европы не выходили на контакт с РФ

Выбранные Европой переговорщики пока не пытались выйти на контакт с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Макрон заявил о готовности представлять Европу на переговорах с Россией

«Нет. Пока нет», - ответил официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что государства ЕС не смогли выбрать представителя для диалога с США и Россией от лица всего объединения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:РоссияУкраинаЕвросоюзДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры