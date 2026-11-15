Песков: Переговорщики от Европы не выходили на контакт с РФ
15 ноября 202607:35
Денис Хоноров
Выбранные Европой переговорщики пока не пытались выйти на контакт с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Нет. Пока нет», - ответил официальный представитель Кремля.
Ранее стало известно, что государства ЕС не смогли выбрать представителя для диалога с США и Россией от лица всего объединения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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