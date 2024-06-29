Бастрыкин предложил запретить никабы в России
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил за запрет никабов в России. Такое предложение он высказал на Международном молодежном форуме в Санкт-Петербурге.
По его словам, в мусульманских странах эта одежда запрещена, а на территории России - нет.
«Почему? Я не знаю, но я и не законодатель», — сказал Бастрыкин и добавил, что это задача Госдумы.
Ранее с таким же предложением выступил глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, никабы не свойственны кавказским народам и их необходимо запретить из-за вопросов безопасности.
Региональным властям следует предоставить возможность самостоятельно регулировать ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях, заявил в связи с этим вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Инициатива учитывает, что Россия является светским государством, поэтому религия не может создавать угрозу или ограничивать права граждан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru