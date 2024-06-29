Бастрыкин предложил запретить никабы в России

По его словам, в мусульманских странах эта одежда запрещена, а на территории России - нет.

«Почему? Я не знаю, но я и не законодатель», — сказал Бастрыкин и добавил, что это задача Госдумы.



Ранее с таким же предложением выступил глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, никабы не свойственны кавказским народам и их необходимо запретить из-за вопросов безопасности.

Региональным властям следует предоставить возможность самостоятельно регулировать ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях, заявил в связи с этим вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Инициатива учитывает, что Россия является светским государством, поэтому религия не может создавать угрозу или ограничивать права граждан, передает «Радиоточка НСН».

