Заслуженный учитель допустил ношение хиджабов в российских школах

«Это очень тонкий вопрос. Каждая школа с учетом «климата» религиозных и прочих особенностей региона имеет право вводить свою форму. Но здесь нужно учитывать интересы тех детей, чьи родители не являются религиозными. Можно носить, да. Но я категорически против того, чтобы подобная мера была навязанной», - сказал Ямбург.

«Война поколений» длится уже не один десяток лет, и преподавателям следует обращать внимание на интеллектуальные навыки ученика, а не на его цвет волос, считает собеседник.

«Нельзя ничего доводить до фанатизма. Я помню, как директора еще в советские времена «воевали» с разноцветными волосами учеников. Меня интересует не то, что на голове, а то, что в голове. Когда я только начинал работать еще в 70-е годы, директора школ давали деньги на парикмахерскую, заставляя детей с длинными волосами стричься. Прошли годы, и сегодня я смеюсь: мои ровесники ходят с длинными волосами, с косичкой, как у Гребенщикова, а у молодежи стыло модным ходить лысыми», - добавил он.

Он призвал современных учителей избавиться от школьного ханжества и фанатизма, и дать детям возможность не загонять себя в определенные рамки.

«Меньше ханжества, меньше фанатизма, и тогда мы, наконец, сможем не обманывать ни детей, ни себя», - заключил Ямбург.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с НСН объяснила причину участившихся случаев избиений учеников преподавателями.

