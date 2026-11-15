СМИ: Трамп допустил паузу в ударах по Ирану до новых провокаций

По данным агентства, глава США в последние дни говорил старшим советникам, что может воздерживаться от ударов по Ирану, если силы США не столкнутся с новыми провокациями со стороны Тегерана или поддерживаемых им хуситов в Йемене. Трамп, по всей видимости, пока не принял окончательное решение о том, как прекратить этот непопулярный конфликт.

Вместе с тем глава Белого дома прислушивается к союзникам в регионе, представители которых просили его не возобновлять полномасштабные боевые действия.

Ранее Трамп заявил, что США больше не нуждаются в сделке с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

