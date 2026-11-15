СМИ: Трамп допустил паузу в ударах по Ирану до новых провокаций
Американский лидер Дональд Трамп заявил своим советникам, что США, возможно, не будут наносить удары по Ирану, пока Вашингтон не посчитает, что Тегеран или хуситы прибегают к провокационным действиям, сообщает Reuters.
По данным агентства, глава США в последние дни говорил старшим советникам, что может воздерживаться от ударов по Ирану, если силы США не столкнутся с новыми провокациями со стороны Тегерана или поддерживаемых им хуситов в Йемене. Трамп, по всей видимости, пока не принял окончательное решение о том, как прекратить этот непопулярный конфликт.
Вместе с тем глава Белого дома прислушивается к союзникам в регионе, представители которых просили его не возобновлять полномасштабные боевые действия.
Ранее Трамп заявил, что США больше не нуждаются в сделке с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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