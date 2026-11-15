Пашинян заявил, что видит Армению в составе ЕС через 20 лет

По словам премьер-министра, он видит Армению через 20 лет в составе Европейского союза. В марте 2025 года парламент страны принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз.

Ранее в Совбезе заявили, что Европа втягивает Армению в свою орбиту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

