Пашинян заявил, что видит Армению в составе ЕС через 20 лет
15 ноября 202606:34
Денис Постольский
Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о курсе для своей страны, сообщает РИА Новости.
По словам премьер-министра, он видит Армению через 20 лет в составе Европейского союза. В марте 2025 года парламент страны принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз.
Ранее в Совбезе заявили, что Европа втягивает Армению в свою орбиту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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