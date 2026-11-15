Пашинян заявил, что видит Армению в составе ЕС через 20 лет

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о курсе для своей страны, сообщает РИА Новости.

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По словам премьер-министра, он видит Армению через 20 лет в составе Европейского союза. В марте 2025 года парламент страны принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз.

Ранее в Совбезе заявили, что Европа втягивает Армению в свою орбиту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
ТЕГИ:ЕвросоюзАрменияНикол Пашинян

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