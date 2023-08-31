Во французских школах запретили носить мусульманскую одежду
31 августа 202315:13
Министр образования Франции Габриэль Атталь в эфире радиостанции France Inter объявил, что пришедших во французские школы учеников в абайе или камисе не допустят до занятий.
Уточняется, что смогут войти в здание, но не будут допущены до занятий.
«Их встретят, объяснят им смысл правила, почему нельзя носить это в школе», - сказал Атталь.
Ранее французские власти заявили о том, что принятый 19 лет назад закон, который запрещает носить религиозную одежду в школах, не соблюдается. При этом эта мера распространялась на кипы и хиджабы, абайя в их списке не присутствовала.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru