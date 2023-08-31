Во французских школах запретили носить мусульманскую одежду

Уточняется, что смогут войти в здание, но не будут допущены до занятий.

«Их встретят, объяснят им смысл правила, почему нельзя носить это в школе», - сказал Атталь.

Ранее французские власти заявили о том, что принятый 19 лет назад закон, который запрещает носить религиозную одежду в школах, не соблюдается. При этом эта мера распространялась на кипы и хиджабы, абайя в их списке не присутствовала.

