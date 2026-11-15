Участники конфликта в Махачкале, где убит самбист, ранее не конфликтовали
В Дагестане участники конфликта со стрельбой на свадьбе, в результате которого был убит самбист Вацилов Давудов, вероятно, ранее не конфликтовали, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ссора переросла в драку со стрельбой. Не установлено, чтобы у подозреваемого была какая-то старая обида.
14 ноября в банкетном зале в Махачкале Давудову выстрелили в голову из травматического пистолета. Его госпитализировали, но спасти мужчину не удалось. Подозреваемого задержали, он мог быть пьян. Заведено уголовное дело.
Давудов — бронзовый призер чемпионата России по самбо 2023 года. Ему был 31 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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