Участники конфликта в Махачкале, где убит самбист, ранее не конфликтовали

В Дагестане участники конфликта со стрельбой на свадьбе, в результате которого был убит самбист Вацилов Давудов, вероятно, ранее не конфликтовали, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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Ссора переросла в драку со стрельбой. Не установлено, чтобы у подозреваемого была какая-то старая обида.

14 ноября в банкетном зале в Махачкале Давудову выстрелили в голову из травматического пистолета. Его госпитализировали, но спасти мужчину не удалось. Подозреваемого задержали, он мог быть пьян. Заведено уголовное дело.

Давудов — бронзовый призер чемпионата России по самбо 2023 года. Ему был 31 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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