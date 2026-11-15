Участники конфликта в Махачкале, где убит самбист, ранее не конфликтовали

Ссора переросла в драку со стрельбой. Не установлено, чтобы у подозреваемого была какая-то старая обида.

14 ноября в банкетном зале в Махачкале Давудову выстрелили в голову из травматического пистолета. Его госпитализировали, но спасти мужчину не удалось. Подозреваемого задержали, он мог быть пьян. Заведено уголовное дело.

Давудов — бронзовый призер чемпионата России по самбо 2023 года. Ему был 31 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

