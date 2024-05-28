В Госдуме предложили регионам самостоятельно регулировать ношение никабов

Региональным властям следует предоставить возможность самостоятельно регулировать ношение никабов (традиционного женского головного убора) в общественных местах и учебных заведениях, соответствующий законопроект внес в парламент вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

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Инициатива учитывает, что Россия является светским государством, поэтому религия не может создавать угрозу или ограничивать права граждан, пишет 360.ru со ссылкой на документ законопроекта.

Его авторы поясняют, что ограничение на ношение одежды, полностью или частично скрывающей лицо, необходимо в условиях возможной угрозы терактов.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что в России нужно запретить ношение никаба, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет на ношение никаба в России может вызвать непонимание мусульманской общественности по всему миру.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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