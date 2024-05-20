«Обострит ситуацию»: В Госдуме не поддержали запрет на никабы в РФ
Ильдар Гильмутдинов заявил НСН, что радикальный запрет вызовет «отрицательные эмоции» у исламского общества.
Радикальный запрет на ношение никабов в РФ обострит ситуацию, сегодня этот вопрос нужно решать постепенно, договариваясь с руководителями религиозных организаций и общин, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в беседе с НСН.
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал запретить в России никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Правозащитник считает это проблемой, которую намерен обсуждать «с представителями традиционного ислама и региональных властей», передает «Парламентская газета».
«Принимать какие-то радикальные меры нужно осторожно, нужно подумать. Это очень взвешенная должна быть история. У нас еще не так распространено ношение никабов. Сегодня в большей степени нужно разговаривать с руководителями религиозных организаций, наших федеральных религиозных органов. У нас это очень уважаемые люди. Через них можно проводить целенаправленную работу, связанную с недопустимостью ношения никабов. У этносов есть общественные объединения, с которыми мы должны активнее контактировать. Возможно, не стоит сейчас обострять ситуацию, не усилим ли мы в нашу сторону отрицательные эмоции со стороны исламского мира? Возможно, это можно решить сегодня превентивными мерами», - рассказал он.
Также глава СПЧ Фадеев выступил за то, чтобы не знающих русский язык детей мигрантов не брали в школы, передает «Радиоточка НСН».
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