«Обострит ситуацию»: В Госдуме не поддержали запрет на никабы в РФ

Радикальный запрет на ношение никабов в РФ обострит ситуацию, сегодня этот вопрос нужно решать постепенно, договариваясь с руководителями религиозных организаций и общин, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в беседе с НСН.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал запретить в России никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Правозащитник считает это проблемой, которую намерен обсуждать «с представителями традиционного ислама и региональных властей», передает «Парламентская газета».